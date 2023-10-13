Зеленский встретился в Одессе с премьер-министром Нидерландов: анонсирована новая помощь

Сегодня в Одессе состоялась встреча президента Владимира Зеленского с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которая была посвящена глобальным вопросам безопасности.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

В ходе встречи было объявлено новое решение Нидерландов, направленное на усиление украинской ПВО. Также Нидерланды предоставят Украине ракеты для систем Patriot.

Нидерланды предоставят Украине патрульные суда, которые будут обеспечивать безопасность нового временного коридора, экспортируемого украинским зерном.

По словам Рютте, Нидерланды уже передали Украине помощь в 2 млрд долларов и будут продолжать поддерживать Украину. Нидерланды передадут новый гуманитарный пакет, который поможет украинскому народу пережить зиму.

"Мы осознаем, что с приближением зимы Россия захочет нанести как можно больше вреда Украине. Поэтому Нидерланды отправят Украине дополнительные ракеты для Patriot. Мы обязались предоставить самолеты F-16 Украине. Вместе с Румынией и Данией мы занимаемся подготовкой пилотов", - отметил он. глава нидерландского правительства.

Переговоры также касались дальнейших шагов в рамках коалиции F-16, где Нидерланды играют лидерскую роль, а также других аспектов оборонного сотрудничества.

Зеленский и Рютте также обсудили ужесточение санкций против России и подчеркнули важность ускорения последующих шагов по ограничению финансирования Россией военных действий.

"Спасибо Нидерландам, Марку Рютте, правительству и всему нидерландскому народу за неизменное внимание к Украине и за чрезвычайно весомую поддержку нашего государства и людей", - сказал Зеленский.

Помощь от Нидерландов

Напомним, 6 октября Нидерланды выделили Украине новый пакет помощи на 102 млн евро, которые будут потрачены, в частности, на реформы и подготовку к зиме.

Предполагалось, что в 2023 году Нидерланды потратят на поддержку 2,5 млрд евро. Речь идет о военной и гуманитарной помощи, помощи с ремонтом инфраструктуры и восстановлением, дипломатической поддержке и финансировании работы специалистов для расследования военных преступлений.

Первый в 2023 году комплексный пакет помощи был выделен в апреле. Тогда Нидерланды объявили о поддержке на 274 млн евро, 180 млн евро из которых было назначено на гуманитарную помощь, сельское хозяйство и восстановление, а 94 млн евро – на нелетальную поддержку украинских военных, борьбу с безнаказанностью и сохранение культурного наследия. После этого также выделялись денежные средства.

Кроме того, Нидерланды совместно с Данией возглавили коалицию по подготовке украинских пилотов на F-16.