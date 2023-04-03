Нідерланди виділяють Україні пакет допомоги на суму 274 млн євро: на що підуть гроші

Уряд Нідерландів оголосив про виділення нового пакету допомоги України на суму 274 мільйони євро. Гроші підуть, зокрема, на гуманітарну допомогу та у фонд НАТО.

Про це заявила міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Ліше Шрайнемахер, передає De Telegraaf.

Цей пакет допомоги є частиною зарезервованих Нідерландами 2,5 мільярдів євро, які уряд країни виділив для України на весь 2023 рік.

Як зазначається, 100 мільйонів євро підуть на відновлення лікарень, енергопостачання, будинків та інфраструктури. Ще 20 мільйонів підуть на гуманітарну допомогу, а 10 мільйонів – на психіатричну допомогу.

Ще 10 мільйонів – на розмінування сільськогосподарських земель, а 40 мільйонів - на закупівлю насіння та обладнання для українського сільського господарства.

Крім того, 75 мільйонів євро буде направлено до фонду НАТО для України. Ще 14 мільйонів піде на переслідування військових злочинців. Також 5 мільйонів буде виділено на захист і збереження української культури.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра заявив, що Європейський союз має створити орган, що вирішить проблему масового обходу санкцій ЄС та діятиме централізовано з Брюсселя.