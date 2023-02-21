Нідерланди пропонують створити штаб-квартиру ЄС із забезпечення дотримання санкцій

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра заявив, що Європейський союз має створити орган, що вирішить проблему масового обходу санкцій ЄС та діятиме централізовано з Брюсселя. Про це повідомляє видання Euractiv.

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Видання пише, що хоча Росія і сильно страждає від обмежувальних заходів ЄС, выд санкцій масово ухиляються

"Наразі ми маємо надто мало можливостей у ЄС для аналізу, координації та просування нових санкцій — тому я хотів би, щоб ми створили в Брюсселі штаб-квартиру з санкцій, націлену на їхній обхід", — сказав Хекстра.

За словами голландського міністра, ця штаб-квартира була б місцем, де держави-члени могли б об'єднати інформацію та ресурси щодо ефективності та ухилення, де ми робимо набагато більше для боротьби з обходом.

Згідно з пропозицією Нідерландів, нова штаб-квартира санкцій створить контрольний список секторів і торгових потоків з високим ризиком обходу.

"Компанії будуть зобов'язані включати до своїх контрактів пункти про кінцеве використання, щоб їхня продукція не потрапила до російської військової машини", - сказав Хоекстра.

"ЄС має використати всю міць своєї колективної економічної могутності та систем кримінального правосуддя проти тих, хто допомагає ухилятися від санкцій, — називаючи їх, присоромлюючи, накладаючи санкції та переслідуючи їх", — сказав він.

Гаага почала поширювати цю пропозицію тиждень тому(13-19 лютого), і десяток країн-членів ЄС висловили свою підтримку, включаючи Німеччину, Францію, Іспанію та Італію.

Наразі рішення про введення санкцій лежить на державах-членах, які ухвалюють рішення про введення обмежувальних заходів блоку одноголосно, а їх реалізація багато в чому перебуває в руках столиць ЄС.

"Підтримка є, але нам потрібно буде вказати, що вона може зробити", - сказав Хекстра.

У травні 2022 року виконавча влада ЄС оприлюднила плани, згідно з якими порушення санкцій ЄС стане злочином на всій території ЄС.

Пропозиція, як і раніше, потребує підтримки держав-членів, які традиційно обережно ставилися до реформ, що вимагають внесення змін до їх кримінального законодавства. За наявності цього правового заходу новий орган міг направляти справи безпосередньо Генеральному прокурору ЄС.

На питання EURACTIV, чи нова штаб-квартира також займатиметься арештом і заморожуванням заморожених російських активів, Хекстра сказав, що деталі ще доведеться обговорити.

"Для мене цілком ясно, що це буде фундаментальною частиною нашого майбутнього геополітичного набору інструментів, що нам потрібно більше для цієї конкретної мети, для цієї конкретної війни", - сказав Хекстра.

У грудні ЄС також призначив спеціального посланця щодо санкцій, щоб домагатися більш жорсткого дотримання та узгодження своїх обмежувальних заходів у третіх країнах.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

Протягом першого повного тижня після початку дії санкцій загальні обсяги, що постачаються з РФ, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, — до 1,6 мільйона.

За оцінкою видання Bloomberg через вступ в дію нафтового ембарго в грудні поставки російської нафти впали до найнижчого у 2022 році рівня.