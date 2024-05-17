Названо топ-10 українських банків за прибутками

Українські банки у 2024 році заробили 40,5 млрд грн. Попри збільшення оподаткування, банкам вдалось заробити на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лише 8 банків із 63 отримали збитки за 1 квартал 2024 року.

Про це повідомляє "Опендатабот".

На 19% більше, ніж минулоріч, заробили українські банки у 2024 році

Наразі в Україні працюють 63 банки, з яких 6 державних, 14 з іноземним капіталом та 43 — з приватним. Лише 8 банків із загальної кількості отримали збитки цьогоріч — 111 млн грн.

За даними "Опендатабот", 40,5 млрд грн прибутку після оподаткування отримали українські банки за 1 квартал 2024 року. Попри те, що податок збільшився з 18% до 25%, банкам вдалось заробити на 19% більше, ніж за той самий період минулоріч.

"Топ-10 банків України заробили 34,22 млрд грн за перший квартал. Це 84% від сукупного прибутку усіх банків в країні", - зауважують аналітики.

Вони додають, що за цей період українські банки сплатили 10,34 млрд грн податку на прибуток — у півтора рази більше, ніж торік. А державний Приватбанк сплатив майже половину від цієї суми — 4,84 млрд грн.

Державні банки

Як повідомляють в "Опендатабот", Приватбанк став лідером топу, заробивши 13,86 млрд грн за 1 квартал 2024 року.

"Це третина від прибутку всіх банків. Проте це на 14% менше, ніж за відповідний період минулоріч — 16,04 млрд грн", - підкреслюють аналітики.

Вони зазначають, що загалом на 6 державних банків припадає 60% від сукупного прибутку усіх установ — 24,28 млрд грн.

"Наразі лише Перший інвестиційний банк, який нещодавно перейшов під контроль держави, отримав за 1 квартал збитки у розмірі 7,6 млн грн", - зауважують аналітики.

Іноземні банки

За даними "Опендатабот", лідером серед банків з іноземним капіталом залишається Райффайзен банк, який цьогоріч заробив 2,53 млрд грн. Це на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

"У іншого банку цієї групи — Креді Агріколь банк — прибутки за цей період зросли у 20 разів до відповідного часу торік. Цьогоріч банк заробив 2,02 млрд грн проти 102,9 млн грн за 1 квартал минулого року. Це найбільший приріст серед усіх українських банків", - констатують аналітики.

Загалом іноземні банки заробили 10,2 млрд грн — це чверть від загального прибутку. Лише один банк — Правекс банк, отримав у 1 кварталі збитки — 76,7 млн грн.

Приватний капітал

Повідомляється, що лідером групи банків з приватним капіталом залишається ПУМБ: 2,13 млрд грн прибутку за квартал. Це на 38% більше, ніж за відповідний період минулого року. Разом з Універсал банком (Монобанк) вони отримали половину загального прибутку банків цієї групи.

"МТБ банк показав найбільший приріст прибутку серед приватних банків: аж у 13 разів до першого кварталу 2023", - зауважують в "Опендатабот".

Українські банки сплатили до бюджету 73,5 млрд грн податку на прибуток

У 2023 році українським банкам нарахували податок на прибуток, який є удвічі більшим ніж за всі попередні 15 років, і при цьому вони отримали історично рекордний чистий прибуток.

Так, нарахований податок на прибуток у 2023 році склав 73,5 млрд. грн, що у 10 разів більше, ніж за 2022 рік і в 11,5 раза більше, ніж у 2021 році.

При цьому банки отримали найбільший за усі роки чистий прибуток (після сплати податку) на рівні 86,5 млрд. грн. Це учетверо і на 12% більше відповідно у 2022 і 2021 роках.

Податки для банків зростають

Як і багато інших європейських країн, але насамперед через повномасштабну війну, восени 2023 року Україна була змушена увести оподаткування надприбутків банків за підвищеними ставками (50% у 2023 році, 25% з 2024 року).

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про додаткове тимчасове оподаткування банків 6 грудня. Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт №9656-д в другому читанні та в цілому 21 листопада.

Як зазначав очільник фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев, завдяки закону в бюджет 2024 року буде залучено додатково 24 млрд гривень.

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