Змусили поділитися: українські банки сплатили до бюджету 73,5 млрд грн податку на прибуток

У 2023 році українським банкам нарахували податок на прибуток, який є удвічі більшим ніж за всі попередні 15 років, і при цьому вони отримали історично рекордний чистий прибуток.

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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, за фінансовими показниками банківська система у 2023 році встановила два історичних рекорди.

Так, нарахований податок на прибуток у 2023 році склав 73,5 млрд. грн, що у 10 разів більше, ніж за 2022 рік і в 11,5 раза більше, ніж у 2021 році.

"Це також у два рази більше ніж за попередні 15 років. Такий обсяг податкових зобов’язань обумовлюється донарахуванням податку на прибуток за збільшеною ставкою наприкінці 2023 році", - зазначив Гетманцев.

Він зауважив, що при цьому банки отримали найбільший за усі роки чистий прибуток (після сплати податку) на рівні 86,5 млрд. грн. Це учетверо і на 12% більше відповідно у 2022 і 2021 роках.

"Двигуном зростання цього прибутку було збільшення чистих процентних доходів, насамперед, від безризикових операцій з державними цінними паперами (депозитні сертифікати, ОВДП), на фоні зростання процентної маржі і помірних відрахувань у резерви. При цьому за підсумками року у банків залишився рекордний чистий прибуток, який підтримав їх запас фінансової міцності і достатності капіталу", - підкреслив Гетманцев.

Він додав, що банківська система залишається стійкою, високо прибутковою і належно капіталізованою.

Податки для банків зростають

Як нагадав Гетманцев, як і багато інших європейських країн, але насамперед через повномасштабну війну, восени 2023 року Україна була змушена увести оподаткування надприбутків банків за підвищеними ставками (50% у 2023 році, 25% з 2024 року).

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про додаткове тимчасове оподаткування банків 6 грудня. Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт №9656-д в другому читанні та в цілому 21 листопада.

Як зазначав очільник фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев, завдяки закону в бюджет 2024 року буде залучено додатково 24 млрд гривень.

У НБУ назвали найприбутковіші та збиткові банки

Як раніше повідомляли в НБУ, більшість банків в Україні мають достатній капітал, а банківська система в цілому – високий запас міцності.

За даними НБУ, найбільший прибуток за 11 місяців 2023 року отримали ПриватБанк (54,46 млрд грн), Ощадбанк (11,56 млрд грн), Райффайзен банк (7,4 млрд грн), Укрсиббанк (6,86 млрд грн), ПУМБ (6,69 млрд грн), ОТП банк (5,44 млрд грн), Сітібанк (5,37 млрд грн), Сенс банк (5,25 млрд грн), Укрексімбанк (4,9 млрд грн) та Універсалбанк (4,95 млрд грн).

До збиткових банків увійшли Правекс банк (-17 млн грн), Мотор банк (-45,7 млн грн), Оксі банк (-22,39 млн грн) та Альпарі банк (-4,69 млн грн).

"Банківська система зберігає стійкість навіть в умовах воєнного часу, в тому числі завдяки регулярній оцінці стійкості, яку ми проводимо з 2018 року. Результати поточної оцінки підтвердили наші очікування, тому рухаємося далі до впровадження європейських вимог до капіталу та послаблення обмежень на його розподіл" – зазначила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.