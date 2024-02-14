Заставили поделиться: украинские банки уплатили в бюджет 73,5 млрд грн налога на прибыль

В 2023 году украинским банкам начислили налог на прибыль, который вдвое больше, чем за все предыдущие 15 лет, и при этом они получили исторически рекордную чистую прибыль.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, по финансовым показателям банковская система в 2023 году установила два исторических рекорда.

Так, начисленный налог на прибыль в 2023 году составил 73,5 млрд. грн., что в 10 раз больше, чем за 2022 год и в 11,5 раза больше, чем в 2021 году.

"Это также в два раза больше, чем за предыдущие 15 лет. Такой объем налоговых обязательств обуславливается доначислением налога на прибыль по увеличенной ставке в конце 2023 года", - отметил Гетманцев.

Он отметил, что при этом банки получили наибольшую за все годы чистую прибыль (после уплаты налога) на уровне 86,5 млрд. грн. Это в четыре раза и на 12% больше соответственно в 2022 и 2021 годах.

"Двигателем роста этой прибыли было увеличение чистых процентных доходов, прежде всего, от безрисковых операций с государственными ценными бумагами (депозитные сертификаты, ОВГЗ), на фоне роста процентной маржи и умеренных отчислений в резервы. При этом по итогам года у банков осталась рекордная чистая прибыль, поддержавший их запас финансовой прочности и достаточности капитала", - подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что банковская система остается устойчивой, высокодоходной и надлежаще капитализированной.

Налоги для банков растут

Как напомнил Гетманцев, как и многие другие европейские страны, но прежде всего из-за полномасштабной войны, осенью 2023 года Украина была вынуждена ввести налогообложение сверхприбылей банков по повышенным ставкам (50% в 2023 году, 25% с 2024 года).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительном временном налогообложении банков 6 декабря. Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект №9656-д 21 ноября.

Как отмечал глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, благодаря закону в бюджет 2024 года будет привлечено дополнительно 24 млрд гривен.

В НБУ назвали самые прибыльные и убыточные банки

Как ранее сообщали в НБУ, большинство банков в Украине имеют достаточный капитал, а банковская система в целом – высокий запас прочности.

По данным НБУ, наибольшую прибыль за 11 месяцев 2023 года получили ПриватБанк (54,46 млрд грн), Ощадбанк (11,56 млрд грн), Райффайзен банк (7,4 млрд грн), УкрСиббанк (6,86 млрд грн), ПУМБ (6,69 млрд грн), ОТП банк (5,44 млрд грн), Ситибанк (5,37 млрд грн), Сенс банк (5,25 млрд грн), Укрэксимбанк (4,9 млрд грн) и Универсалбанк (4, 95 млрд грн).

К убыточным банкам вошли Правэкс банк (-17 млн грн), Мотор банк (-45,7 млн грн), Окси банк (-22,39 млн грн) и Альпари банк (-4,69 млн грн).