Ощадбанк похвастался рекордными доходами: благодаря чему удалось улучшить финансовые результаты

По результатам 2023 года государственный "Ощадбанк" получил 9,5 млрд грн налогооблагаемой прибыли, что является исторически наивысшим результатом банка. Чистая прибыль после налогообложения составляет 4,75 млрд. грн.

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Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Благодаря чему удалось увеличить чистую прибыль

Отмечается, что на финальный объем чистой прибыли 2023 существенно повлияло увеличение ставки налога на прибыль банковских учреждений (с 18% до 50%) - в связи с этим нововведением банком будет уплачено государству 4,7 млрд грн, а также негативная переоценка деривативов – ОВГЗ с индексированной стоимостью в капитале Ощадбанка на сумму 2,9 млрд грн.

"Их справедливая стоимость находится под влиянием внешних и не подконтрольных банку факторов (курса валют и процентных ставок)", - отмечают в Ощадбанке.

Кроме того, операционная прибыль Ощадбанка (в резервы под кредитные риски, переоценки деривативов и налога на прибыль) составляет 12 млрд грн, что на 52% превысило результат предыдущего года.

"Многолетнее и безусловное доверие клиентов к банку способствовало существенному росту объемов привлеченных средств клиентов, которые выросли на 28% - до 300 млрд грн. При этом прирост стабильных срочных средств клиентов составляет 26%, а объем - 100 млрд грн", - подчеркнули в финучреждении.

Кредиты физических лиц выросли на 30%

В Ощадбанке подчеркнули, что динамическое наращивание крепкой ресурсной базы дает возможность финучреждению формировать оптимальную «военную» структуру баланса с максимальным направлением всех ресурсов на финансовую поддержку государства и граждан, увеличить кредитно-инвестиционный портфель на 16% (до 263 млрд грн).

В частности, кредиты физических лиц выросли на 30% до 15 млрд. грн. В то же время, Ощадбанк поддерживал стабильно высокий уровень ликвидности для бесперебойного осуществления всех клиентских платежей.

Другие финансовые результаты

Также в 2023 году существенно улучшились другие финансовые результаты. Так, по сравнению с прошлогодними показателями чистый процентный доход Ощадбанка увеличился на 26% до почти 19 млрд грн, чистый комиссионный доход вырос на 14% - до 7 млрд грн.

"В условиях девальвации национальной валюты благодаря эффективному управлению операционными расходами удалось удержать их объем на уровне прошлого года", - отметили в Ощадбанке.

По данным финучреждения, взвешенная кредитная политика с учетом рисков военного времени способствовала улучшению качества кредитного портфеля и расформированию 1,4 млрд грн резервов под ожидаемые кредитные риски по процентным активам.

"Сейчас Ощадбанк имеет достаточный запас ликвидности и капитала. Так, показатель адекватности регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2024 года составляет 16,57% при нормативе НБУ 10%", - резюмировали в финучреждении.

В НБУ назвали самые прибыльные и убыточные банки

Как ранее сообщали в НБУ, большинство банков в Украине имеют достаточный капитал, а банковская система в целом – высокий запас прочности.

По данным НБУ, наибольшую прибыль за 11 месяцев 2023 года получили ПриватБанк (54,46 млрд грн), Ощадбанк (11,56 млрд грн), Райффайзен банк (7,4 млрд грн), УкрСиббанк (6,86 млрд грн), ПУМБ (6,69 млрд грн), ОТП банк (5,44 млрд грн), Ситибанк (5,37 млрд грн), Сенс банк (5,25 млрд грн), Укрэксимбанк (4,9 млрд грн) и Универсалбанк (4, 95 млрд грн).

К убыточным банкам вошли Правэкс банк (-17 млн грн), Мотор банк (-45,7 млн грн), Окси банк (-22,39 млн грн) и Альпари банк (-4,69 млн грн).

"Банковская система сохраняет устойчивость даже в условиях военного времени, в том числе благодаря регулярной оценке устойчивости, которую мы проводим с 2018 года. Результаты текущей оценки подтвердили наши ожидания, поэтому двигаемся дальше к внедрению европейских требований к капиталу и ослаблению ограничений на его распределение" – отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.