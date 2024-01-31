Ощадбанк будет сотрудничать с экспортно-кредитным агентством Польши в стимулировании инвестиций в восстановление Украины

Ощадбанк и польский государственный страховщик KUKE подписали меморандум, главной целью которого является поддержка украинской экономики путем укрепления участия в ней польского бизнеса.

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Об этом сообщили в пресс-службе Ощадбанка.

Согласно документу ожидается, что обе стороны будут работать над обеспечением краткосрочного финансирования польского экспорта, предназначенного для восстановления и развития украинской экономики.

Кроме того, меморандум предусматривает поощрение польских инвестиций в украинские компании в целях обеспечения долгосрочного финансирования, направленного на расширение производства и создание новых производственных мощностей с особым акцентом на поддержку масштабных инфраструктурных проектов от правительства и местных органов Украины.

Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов подчеркнул, что подписание меморандума является частью более широких усилий по формированию международной коалиции в поддержку украинского бизнеса. Он отметил готовность польских партнеров по KUKE к сотрудничеству в гарантировании инвестиций в экономику Украины.

Генеральный директор KUKE Януш Владычак подчеркнул, что реконструкцию Украины не следует откладывать на потом и следует действовать независимо от обстоятельств и боевых действий.

Он отметил, что KUKE с самого начала приняло стратегию предоставления гарантий новых рисков, включая военные, и выразил надежду, что сотрудничество с Ощадбанком расширит возможности польских компаний для участия в проектах восстановления Украины.

Напомним, 10 сентября прошлого года президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону о страховании экспорта, гарантированном Государственным казначейством. Это решение позволит польскому государственному страховщику KUKE оказывать помощь частному бизнесу, заинтересованному в восстановлении Украины.