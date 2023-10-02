Франция будет страховать своих инвесторов, заинтересованных в восстановлении Украины

Франция представила новый механизм страхования инвестиций в Украине. Государственная страховая компания Франции Bpifrance Assurance Export выдаст полисы страхования для французских компаний, готовых инвестировать в Украину и активно участвовать в ее реконструкции, независимо от окончания войны.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Согласно сообщению, этот инвестиционный страховой механизм будет доступен для любой компании, действующей в соответствии с французским законодательством и вкладывающей долгосрочные инвестиции за рубежом, будь то в новую или существующую компанию.

В Министерстве отмечают, что кредитные учреждения, предоставляющие банковские кредиты иностранным филиалам, также могут воспользоваться этим страхованием. Эта инициатива направлена на защиту инвесторов и кредитных учреждений от рисков, связанных с ущербом от повреждения имущества, невыплат, конфискации, экспроприации или политического насилия. Страхование может возмещать до 95% потерь активов инвестора или задолженностей.

Кроме того, Франция продолжает переговоры с другими партнерами по поддержке украинской экономики и внедрению инновационных финансовых инструментов для содействия восстановлению Украины.

"Французское экспортно-кредитное агентство начало предоставлять гарантии для компаний, заинтересованных в восстановлении Украины. Мы видим оживление заинтересованности со стороны французского коммерческого сектора в работе в Украине, поэтому это решение – сигнал для французских компаний о том, что могут активнее выходить на украинский рынок", - отмечает первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, ранее с подобным заявлением выступила и Польша. Президент Анджей Дуда подписал поправку к закону о страховании экспорта, гарантированном Государственным казначейством. Это решение позволит польскому государственному страховщику KUKE оказывать помощь частному бизнесу, заинтересованному в восстановлении Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com