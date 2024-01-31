Ощадбанк співпрацюватиме з експортно-кредитним агентством Польщі в стимулюванні інвестицій у відбудову України

Ощадбанк та польський державний страховик KUKE підписали меморандум, головною метою якого є підтримка української економіки шляхом зміцнення участі в ній польського бізнесу.

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Про це повідомили у пресслужбі Ощадбанку.

Згідно з документом, очікується, що обидві сторони будуть працювати над забезпеченням короткострокового фінансування польського експорту, призначеного для відбудови та розвитку української економіки.

Крім того, меморандум передбачає заохочення польських інвестицій в українські компанії з метою забезпечення довгострокового фінансування, спрямованого на розширення виробництва та створення нових виробничих потужностей, з особливим акцентом на підтримку масштабних інфраструктурних проектів від уряду та місцевих органів України.

Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов підкреслив, що підписання меморандуму є частиною більш широких зусиль з формування міжнародної коаліції на підтримку українського бізнесу. Він відзначив готовність польських партнерів з KUKE до співпраці у гарантуванні інвестицій в економіку України.

Генеральний директор KUKE Януш Владичак наголосив, що реконструкцію України не варто відкладати на потім і слід діяти незалежно від обставин та бойових дій.

Він зазначив, що KUKE з самого початку прийняло стратегію надання гарантій для нових ризиків, включно з воєнними, та висловив сподівання, що співпраця з Ощадбанком розширить можливості польських компаній для участі в проектах відновлення України.

Нагадаємо, 10 вересня минулого року президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого Державним казначейством. Це рішення дозволить польському державному страховику KUKE надавати допомогу приватному бізнесу, який зацікавлений у відбудові України.