Креді Агріколь Банк та Полтава-банк в I кварталі масово закривали відділення – дані НБУ

Українські банки суттєво знизили темпи скорочення своїх відділень протягом першого кварталу 2024 року. Разом з тим, найбільше відділень протягом січня-березня закрили Креді Агріколь Банк та Полтава-банк, свідчить статистика, оприлюднена Національним банком України.

Згідно з даними НБУ, за три місяці 2024 року закрилися 12 відділень Креді Агріколь Банку – зі 140 залишилося 128. Це найсуттєвіше для фінустанови скорочення за час повномасштабної війни: протягом семи кварталів кількість діючих відділень банку становила 141.

Полтава-банк, кількість відділень якого залишалася незмінною за понад два роки повномасштабної війни, у першому кварталі 2024 року зачинив 9 відділень, таким чином їхня кількість скоротилася з 82 до 73.

Водночас, протягом січня-березня по одному відділенню закрили такі фінустанови, як Укрексімбанк, Ощадбанк, Кредобанк, Асвіо Банк, МетаБанк, РВС Банк. Були й банки, які відкривали нові відділення: Банк Альянс, Таскомбанк, Оксі Банк, банк “Південний”, ПУМБ та інші. Зрештою, як резюмує регулятор, понад рік кількість банків суттєво не змінюється.

НБУ зазначає, що найбільше з початку повномасштабної війни кількість банків скоротилася у ІІ та ІІІ кварталах 2022 року – 525 та 473 відповідно. Натомість, за останні п'ять кварталів (від початку 2023 року) загальне скорочення мережі становило лише 228 відділень.

Інфографіка: Національний банк України

Загалом за 16 років ведення відповідної статистики найсуттєвіше скорочення банківської мережі фіксувалося у 2014 (4208), 2015 (3211) та 2009 (2197) роках. За 2022 рік у цілому закрилося 1349 відділень.

Інфографіка: Національний банк України

У Національному банку наголошують, що скорочення кількості відділень не призводить до зниження фінансової активності клієнтів, натомість кількість рахунків та залишки коштів на них постійно зростають. Підтвердженням є постійне зростання кількості клієнтів, які віддають перевагу дистанційному обслуговуванню.

“Якщо на кінець 2021 року 78% суб’єктів господарювання та 63,8% фізичних осіб (2,3 млн та 44,2 млн клієнтів відповідно) обслуговувалися дистанційно, то за підсумками 2023 року – 89,2% суб’єктів господарювання та 79,5% фізичних осіб (2,9 млн та 62,3 млн клієнтів відповідно)”, – йдеться у повідомленні регулятора.



Як війна вплинула на банківський сектор

Українська банківська система стикнулася з величезними викликами у зв’язку з повномасштабною війною з країною-агресором РФ. Не без проблем, але поступово банки пристосовуються до нових умов. Наприкінці 2022 року за ініціативи НБУ в Україні було започатковано програму Power Banking – об'єднану мережу банківських відділень, які повноцінно працюватимуть навіть під час довготривалого знеструмлення.

Натепер, за словами голови правління ГЛОБУС Банку Сергія Мамедова, понад 2/3 всіх банківських відділень приєднані до системи Power Banking, що передбачає безперебійне енергоживлення, безперешкодний доступ до інтернету, здійснення необхідних банківських операцій, посилений кіберзахист від хакерського втручання, загальне безпечне перебування громадян у відділенні тощо.

Нагадаємо також, що у лютому 2023 року Національний банк України запропонував на часі дії воєнного стану в країні запровадити мораторій на скорочення мережі відділень держаних банків. Регулятор пояснив, що ідея виникла через скарги від територіальних громад щодо скорочення присутності державних банків у регіонах через закриття відділень. Щоправда, про запровадження мораторію повідомлень так і не було.

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