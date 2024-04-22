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Креді Агріколь Банк та Полтава-банк в I кварталі масово закривали відділення – дані НБУ
Українські банки суттєво знизили темпи скорочення своїх відділень протягом першого кварталу 2024 року. Разом з тим, найбільше відділень протягом січня-березня закрили Креді Агріколь Банк та Полтава-банк, свідчить статистика, оприлюднена Національним банком України.
Згідно з даними НБУ, за три місяці 2024 року закрилися 12 відділень Креді Агріколь Банку – зі 140 залишилося 128. Це найсуттєвіше для фінустанови скорочення за час повномасштабної війни: протягом семи кварталів кількість діючих відділень банку становила 141.
Полтава-банк, кількість відділень якого залишалася незмінною за понад два роки повномасштабної війни, у першому кварталі 2024 року зачинив 9 відділень, таким чином їхня кількість скоротилася з 82 до 73.
Водночас, протягом січня-березня по одному відділенню закрили такі фінустанови, як Укрексімбанк, Ощадбанк, Кредобанк, Асвіо Банк, МетаБанк, РВС Банк. Були й банки, які відкривали нові відділення: Банк Альянс, Таскомбанк, Оксі Банк, банк “Південний”, ПУМБ та інші. Зрештою, як резюмує регулятор, понад рік кількість банків суттєво не змінюється.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
НБУ зазначає, що найбільше з початку повномасштабної війни кількість банків скоротилася у ІІ та ІІІ кварталах 2022 року – 525 та 473 відповідно. Натомість, за останні п'ять кварталів (від початку 2023 року) загальне скорочення мережі становило лише 228 відділень.
Загалом за 16 років ведення відповідної статистики найсуттєвіше скорочення банківської мережі фіксувалося у 2014 (4208), 2015 (3211) та 2009 (2197) роках. За 2022 рік у цілому закрилося 1349 відділень.
У Національному банку наголошують, що скорочення кількості відділень не призводить до зниження фінансової активності клієнтів, натомість кількість рахунків та залишки коштів на них постійно зростають. Підтвердженням є постійне зростання кількості клієнтів, які віддають перевагу дистанційному обслуговуванню.
“Якщо на кінець 2021 року 78% суб’єктів господарювання та 63,8% фізичних осіб (2,3 млн та 44,2 млн клієнтів відповідно) обслуговувалися дистанційно, то за підсумками 2023 року – 89,2% суб’єктів господарювання та 79,5% фізичних осіб (2,9 млн та 62,3 млн клієнтів відповідно)”, – йдеться у повідомленні регулятора.
Як війна вплинула на банківський сектор
Українська банківська система стикнулася з величезними викликами у зв’язку з повномасштабною війною з країною-агресором РФ. Не без проблем, але поступово банки пристосовуються до нових умов. Наприкінці 2022 року за ініціативи НБУ в Україні було започатковано програму Power Banking – об'єднану мережу банківських відділень, які повноцінно працюватимуть навіть під час довготривалого знеструмлення.
Натепер, за словами голови правління ГЛОБУС Банку Сергія Мамедова, понад 2/3 всіх банківських відділень приєднані до системи Power Banking, що передбачає безперебійне енергоживлення, безперешкодний доступ до інтернету, здійснення необхідних банківських операцій, посилений кіберзахист від хакерського втручання, загальне безпечне перебування громадян у відділенні тощо.
Нагадаємо також, що у лютому 2023 року Національний банк України запропонував на часі дії воєнного стану в країні запровадити мораторій на скорочення мережі відділень держаних банків. Регулятор пояснив, що ідея виникла через скарги від територіальних громад щодо скорочення присутності державних банків у регіонах через закриття відділень. Щоправда, про запровадження мораторію повідомлень так і не було.
Фото: ua.depositphotos.com