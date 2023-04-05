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Категорія
Банки
Дата публікації

Більше половини українців готові відмовитися від банківських відділень на користь цифрових — дослідження

мобільний банкінг, цифровий банкінг
Фото: ua.depositphotos.com

В Україні станом на початок квітня 94% держателів карток користуються цифровим банкінгом, понад половина опитаних (51%) в найближчі два роки готові повністю перейти у диджитал-банкінг, відмовившись від фізичних банківських відділень.

Про це свідчать дані дослідження MasterIndex, проведеного на замовлення Mastercard.

75% респондентів надають перевагу саме мобільним застосункам. 43% опитаних повідомили, що почали частіше використовувати саме мобільний банкінг. Щодня до банківського мобільного застосунку чи онлайн-банкінгу заходить 31% опитаних громадян.

Серед доступних операцій у цифровому банкінгу українці найчастіше користуються такими функціями:

  • поповнення мобільного рахунку — 82%;
  • переказ коштів з картки на картку — 80%;
  • оплата комунальних послуг — 72%;
  • донати — 30%;
  • оплата кредиту — 24%;
  • придбання транспортних квитків — 23%;
  • відкриття депозитів — 14%;
  • відкриття платіжних карток —14%.

Серед додаткового функціоналу, який хотіли б бачити користувачі у цифровому банкінгу, відзначають можливість оформити платіжну картку онлайн (61%), управління рахунками різних банків в одному застосунку (52%), придбання криптовалюти (27%), купівлю квитків на транспорт (27%), отримання фінансових консультацій з управління активами (22%), можливість купувати цінні папери та акції (21%).

Фото 2 — Більше половини українців готові відмовитися від банківських відділень на користь цифрових — дослідження
Інфографіка: Mastercard

Нагадаємо, що нещодавно в НБУ допустили, що колись доцільну програму скорочення мережі відділень держбанків варто переглянути. Водночас регулятор підтримує ініціативу окремих банків щодо забезпечення доступності банківських послуг шляхом використання мобільних відділень.

Майже з тих самих причини НБУ запустив програму Power Banking. На кінець січня мережа Power Banking налічувала 1933 відділення у близько 320 населених пунктах усіх регіонів країни. 

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан