Мережа Power Banking тільки зростатиме. Заступник голови НБУ розповів про результати і перспективи програми

Понад місяць тому за ініціативою НБУ в Україні було запущено програму Power Banking – об'єднану мережу банківських відділень, які повноцінно працюватимуть навіть під час довготривалого знеструмлення через ворожі обстріли.

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Заступник голови Нацбанку Олексій Шабан у коментарі delo.ua оптимістично оцінив підсумки роботи програми і зауважив, що завдяки злагодженій роботі НБУ та банків, банківська система і так вже майже рік зберігає стійкість і стабільність в умовах повномасштабної війни, ракетних ударів та енергетичного терору.

Водночас, розуміючи високі ризики подальших масованих ракетних атак ворога по енергетичній інфраструктурі, Нацбанк, за його словами, разом з учасниками банківського ринку максимально сконцентровані на тому, щоб українці мали доступ до банківських послуг, навіть у разі тривалого блекауту.

"Сьогодні Нацбанк може впевнено говорити, що всі банки абсолютно чітко розуміють свою роль і відповідальність у забезпеченні безперервної роботи банківської системи", – говорить Шабан.

Він нагадує, що відділення мережі Power Banking зможуть працювати навіть у разі тривалої відсутності енергопостачання, адже забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

"Додам також, що відділення банків у разі відсутності електроживлення працюють від генераторів невеликої потужності. Для забезпечення роботи таких генераторів у відділеннях банків мають зберігатися мінімально необхідні об’єми пального – з обов’язковим дотриманням правил пожежної безпеки і та рекомендацій Державної служби з надзвичайних ситуацій", – додав він.

Станом на 30 січня мережа Power Banking налічувала 1933 відділення у близько 320 населених пунктах усіх регіонів країни. За останній місяць вона зросла більш ніж у 1,5 рази.

"На сьогодні до проекту приєдналися майже всі банки, що в тому числі сприяло швидкому розширенню мережі. Сьогодні близько 70% всіх відділень мережі Power Banking припадає на системно важливі банки, третина – на відділення інших банків", – розповідає заступник голови НБУ.

Як стверджує Олексій Шабан, на старті проєкту Нацбанк орієнтувався на готовність працювати під час можливого блекауту третини відділень кожного з банків.

Деякі банки ще наближаються до визначеного рівня, але сьогодні загалом по системі вже близько 43% від загальної кількості банківських відділень (крім непрацюючих та тих, що знаходяться на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії) готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах потенційного блекауту.

"Водночас банки продовжують працювати над розширенням мережі, наразі триває укомплектування банківських відділень необхідним додатковим обладнанням. Отже, мережа і далі зростатиме", – переконаний Шабан.

Детальніше про запуск мережі Power Banking читайте тут.