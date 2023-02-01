Сеть Power Banking будет только расти. Заместитель главы НБУ рассказал о результатах и перспективах программы

Более месяца назад по инициативе НБУ в Украине была запущена программа Power Banking – объединенная сеть банковских отделений, которые будут полноценно работать даже во время длительного обесточивания из-за вражеских обстрелов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан в комментарии delo.ua оптимистично оценил итоги работы программы и отметил, что благодаря слаженной работе НБУ и банков, банковская система и так почти год сохраняет устойчивость и стабильность в условиях полномасштабной войны, ракетных ударов и энергетического террора.

В то же время, понимая высокие риски дальнейших массированных ракетных атак врага по энергетической инфраструктуре, Нацбанк, по его словам, вместе с участниками банковского рынка максимально сконцентрированы на том, чтобы украинцы имели доступ к банковским услугам даже в случае длительного блекаута.

"Сегодня Нацбанк может уверенно говорить, что все банки совершенно четко понимают свою роль и ответственность в обеспечении непрерывной работы банковской системы", – говорит Шабан.

Он напоминает, что отделения сети Power Banking смогут работать даже в случае длительного отсутствия энергоснабжения, поскольку обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал.

"Добавлю также, что отделения банков в случае отсутствия электропитания работают от генераторов небольшой мощности. Для обеспечения работы таких генераторов в отделениях банков должны храниться минимально необходимые объемы горючего – с обязательным соблюдением правил пожарной безопасности и рекомендаций Государственной службы по чрезвычайным ситуациям" ", – добавил он.

По состоянию на 30 января сеть Power Banking насчитывала 1933 г. отделения в около 320 населенных пунктах всех регионов страны. За последний месяц она выросла более чем в 1,5 раза.

"На сегодняшний день к проекту присоединились почти все банки, что в том числе способствовало быстрому расширению сети. Сегодня около 70% всех отделений сети Power Banking приходится на системно важные банки, треть – на отделение других банков", – рассказывает замглавы НБУ.

Как утверждает Алексей Шабан, на старте проекта Нацбанк ориентировался на готовность работать во время возможного блекаута трети отделений каждого из банков.

Некоторые банки еще приближаются к определенному уровню, но сегодня в целом по системе уже около 43% от общего количества банковских отделений (кроме неработающих и находящихся на оккупированных территориях и территориях, где ведутся возможные боевые действия) готовы предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях. потенциального блекаута

"В то же время банки продолжают работать над расширением сети, сейчас продолжается укомплектование банковских отделений необходимым дополнительным оборудованием. Следовательно, сеть и дальше будет расти", – убежден Шабан.

Подробнее о запуске сети Power Banking читайте здесь .