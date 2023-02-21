В Україні держбанкам можуть заборонити закривати відділення

Національний банк України запропонував на часі дії воєнного стану в країні запровадити мораторій на скорочення мережі відділень держаних банків. З такою ініціативою регулятор звернувся до Міністерства фінансів України та керівництва державних банків.

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Про це 21 лютого повідомила пресслужба НБУ.

В Нацбанку пояснили, що останнім часом почали все частіше отримувати скарги від територіальних громад щодо скорочення присутності державних банків у регіонах через закриття відділень. Іноді закриття відділень пов'язане із необхідністю забезпечення безпеки працівників, а іноді з оптимізацією витрат.

Відтак в НБУ зрозуміли, що колись доцільну програму скорочення мережі відділень держбанків варто переглянути.

"Адже економічна ефективність від таких рішень може бути знівельована негативним соціальним ефектом та нести потенційні загрози національній безпеці України, перешкоджати нейтралізації наслідків воєнної агресії та післявоєнному відновленню економіки", — пояснює регулятор.

З метою підтримання економіки та забезпечення фінансової стабільності, як вважають в НБУ, регіональні мережі банків держсектору мають забезпечити безперебійне обслуговування клієнтів, а скорочення мережі відділень може завадити цьому.

"Водночас Національний банк підтримує ініціативу окремих банків щодо забезпечення доступності банківських послуг шляхом використання мобільних відділень", — уточнили в НБУ.

Раніше НБУ майже з тих самих причини запустив програму Power Banking. На кінець січня мережа Power Banking налічувала 1933 відділення у близько 320 населених пунктах усіх регіонів країни. За останній місяць вона зросла більш ніж у 1,5 рази.