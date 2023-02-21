В Украине госбанкам могут запретить закрывать отделения

Национальный банк Украины предложил во время действия военного положения в стране ввести мораторий на сокращение сети отделений держанных банков. С такой инициативой регулятор обратился в Министерство финансов Украины и руководство государственных банков.

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Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба НБУ.

В Нацбанке объяснили, что в последнее время стали все чаще получать жалобы от территориальных общин по поводу сокращения присутствия государственных банков в регионах из-за закрытия отделений. Иногда закрытие отделений связано с необходимостью обеспечения безопасности работников, а иногда и с оптимизацией расходов.

Следовательно, в НБУ поняли, что когда-то целесообразную программу сокращения сети отделений госбанков стоит пересмотреть.

"Ведь экономическая эффективность от таких решений может быть нивелирована негативным социальным эффектом и нести потенциальные угрозы национальной безопасности Украины, препятствовать нейтрализации последствий военной агрессии и послевоенному восстановлению экономики", - объясняет регулятор.

В целях поддержки экономики и обеспечения финансовой стабильности, как считают в НБУ, региональные сети банков госсектору должны обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов, а сокращение сети отделений может помешать этому.

"В то же время Национальный банк поддерживает инициативу отдельных банков по обеспечению доступности банковских услуг путем использования мобильных отделений", - уточнили в НБУ.

Ранее НБУ почти по тем же причинам запустил программу Power Banking. К концу января сеть Power Banking насчитывала 1933 отделения в около 320 населенных пунктах всех регионов страны. За последний месяц она выросла более чем в 1,5 раза.