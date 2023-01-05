Сохранение ценностей в банковских сейфах. Как это работает и какие существуют риски

Среди всех услуг, предоставляемых банками, крайне редко упоминают о передаче клиенту в пользование их сейфов для хранения ценностей. Впрочем, спрос на эту услугу в Украине был и остается столь стабильно высоким, что с началом широкомасштабной войны количество соглашений практически не изменилось.

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Миллионы граждан, выезжая за границу, конечно же, хотели бы, чтобы их ценности оказались под надежной охраной банков, но, как правило, свободных сейфов найти нельзя. Как говорит в комментарии нам финансовый эксперт Андрей Львов, в банках постоянно забито около 95% ячеек.

С другой стороны, банки сами заинтересованы иметь огромное количество сейфов, потому что хорошо на этом зарабатывают. Например, перед открытием дежурного отделения работники банка, когда заходят в помещение, желая его арендовать, сразу учитывают, есть ли там возможность для установки сейфов.

Одно из главных требований – армированные стены (с прокладками в виде металлических сеток). И в абсолютном большинстве случаев банки даже не рассматривают помещений, где невозможно установить шкафы с сейфами.

"Обычно такие армированные комнаты заставляются шкафами с сейфами полностью. К примеру, аренда отделения составляет 30 тыс. грн в месяц. Один сейф генерирует по 300 грн ежемесячно. В одном шкафу их может быть 50. Другими словами, три шкафа уже полностью покрывают аренду и коммунальные услуги", – говорит Львов.

Стоимость же самой услуги действительно составляет ориентировочно 300 грн в месяц, но цена так же зависит и от размера сейфов.

Как это работает и в чем риск

Клиент, подписывая с банком сделку, берет в аренду сейф и обязуется не хранить в нем определенные вещи.

К примеру, в памятке для клиента по содержанию ящика Приватбанка четко прописано: "Запрещено хранить в банковском сейфе: оружие; боеприпасы; взрывчатые материалы; химические, радиоактивные и наркотические вещества; другие предметы, не относящиеся к ценностям или документам".

После подписания соглашения клиенту выдают ключ от ячейки, куда он сразу или потом кладет вещи на хранение.

Доступ к ячейке следующий. Клиент, придя в банк, подтверждает личность и уходит в помещение с сейфами в сопровождении банковского работника. Если пользователь приносит на хранение какой-либо пакет, проверять его содержимое никто не имеет права, поскольку речь идет о банковской тайне.

В общем, возможны два варианта. Либо клиенту выносят ячейку, которую тот открывает и кладет в нее вещи, либо он уже проходит непосредственно к сейфам. Во втором случае сейф открывается двумя ключами: клиентом и банковским работником. После этого работник уходит, а камеры наблюдения выключаются.

Именно эта банковская тайна и становилась нередко причиной ограблений банковских сейфов. Схема проста: злоумышленник, арендуя по очереди несколько сейфов, делал дубликаты ключей от них. А потом однажды, пользуясь отсутствием работников и видеонаблюдения, воровал вещи из всех ячеек, к которым был ключ.

Что же касается ключей банковского работника, то здесь предварительно делались либо слепки, либо, если вор был асом, орудовал отмычками. Бывали и случаи, когда преступники проходили в помещения с сейфами из-за поддельных паспортов.

Но главное, что все они пользовались конфиденциальностью процедуры хранения вещей. Большая вспышка таких преступлений пришлась на 2017-2019 годы, но широкая общественность о таких тенденциях не знала, поскольку банки крайне неохотно об этом сообщали по понятным причинам.

Следует добавить, что в теории есть два вида сделки: аренда сейфа и ответственное хранение. Если в первом случае произошла кража имущества, то банк никакой ответственности за это не несет. Во втором случае банк вынужден пойти на полное материальное возмещение.

Если в первом случае банк может и не знать, что клиент хранит в сейфе, то во втором – производится описание и регистрация имущества, переданного на хранение. Но банки крайне неохотно берут на себя ответственность, поэтому соглашения второго типа в Украине почти не заключаются.

"За 15 лет, сколько работаю в банковской системе, в разных банках, этой услуги я не встречал, хотя теоретически она существует. И я даже не знаю, какой банк сегодня ее предоставляет", – признается Андрей Львов.

Начало широкомасштабной войны внесло свои коррективы

С началом широкомасштабного наступления армии РФ множество арендаторов банковских ячеек столкнулись с новой проблемой. Дело в том, что банки должны принять все меры по сохранению имущества клиента. Поэтому, учитывая форс-мажорные обстоятельства, они просили арендаторов немедленно забрать вещи.

Если клиент своих вещей не забирал (или не желал, или не мог, или не было возможности с ним связаться), банки, закрывая отделения, сейфы эвакуировали в более безопасные места вместе с ценностями. Как правило, за сотни и тысячи километров до других городов.

В таких случаях, когда ситуация несколько с начала войны стабилизировалась, арендатор ячейки мог получить свои вещи через несколько месяцев, когда банковское отделение, которое его обслуживало, вновь открылось.

К слову, банк оставляет за собой право открывать ящик при отсутствии клиента. На это есть несколько четких оснований: если клиент не оплачивает услугу более месяца или если банку поступает запрос от нотариуса или правоохранительных органов на предоставление описания содержимого ящика.

Но есть и третье основание – нарушение клиентом условий соглашения, о чем говорилось выше.

В Приватбанке ее формулируют так: "Клиент обязуется не размещать в ящике оружие, легковоспламеняющиеся, ядовитые, наркотические и другие вещества и предметы, изъятые из обращения в соответствии с законодательством Украины, а также предметы, хранение или пользование которыми может вызвать нанесение ущерба банку, самому клиенту или другим лицам".

Однако, как уже было сказано, наличие запрещенных вещей в сейфе предстоит установить, чему препятствует та же банковская тайна.