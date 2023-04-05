Более половины украинцев готовы отказаться от банковских отделений в пользу цифровых — исследование

В Украине по состоянию на начало апреля 94% держателей карт пользуются цифровым банкингом, более половины опрошенных (51%) в ближайшие два года готовы полностью перейти в диджитал-банкинг, отказавшись от физических банковских отделений.

Об этом свидетельствуют данные исследования MasterIndex, проведенного по заказу Mastercard.

75% респондентов предпочитают именно мобильные приложения. 43% опрошенных сообщили, что стали чаще использовать именно мобильный банкинг. Ежедневно в банковское мобильное приложение или онлайн-банкинг заходит 31% опрошенных граждан.

Среди доступных операций в цифровом банкинге украинцы чаще всего пользуются следующими функциями:

пополнение мобильного счета - 82%;

перевод средств с карты на карту - 80%;

оплата коммунальных услуг - 72%;

донаты – 30%;

оплата кредита - 24%;

приобретение транспортных билетов - 23%;

открытие депозитов - 14%;

открытие платежных карт -14%.

Среди дополнительного функционала, который хотели бы видеть пользователи в цифровом банкинге, отмечают возможность оформить платежную карту онлайн (61%), управление счетами разных банков в одном приложении (52%), приобретение криптовалюты (27%), покупку билетов на транспорт (27%), получение финансовых консультаций по управлению активами (22%), возможность приобретать ценные бумаги и акции (21%).

Инфографика: Mastercard

Напомним, что недавно в НБУ допустили, что ранее целесообразную программу сокращения сети отделений госбанков стоит пересмотреть. В то же время, регулятор поддерживает инициативу отдельных банков по обеспечению доступности банковских услуг путем использования мобильных отделений.

Почти по тем же причинам НБУ запустил программу Power Banking. К концу января сеть Power Banking насчитывала 1933 отделения в около 320 населенных пунктах всех регионов страны.

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