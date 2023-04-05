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Более половины украинцев готовы отказаться от банковских отделений в пользу цифровых — исследование
В Украине по состоянию на начало апреля 94% держателей карт пользуются цифровым банкингом, более половины опрошенных (51%) в ближайшие два года готовы полностью перейти в диджитал-банкинг, отказавшись от физических банковских отделений.
Об этом свидетельствуют данные исследования MasterIndex, проведенного по заказу Mastercard.
75% респондентов предпочитают именно мобильные приложения. 43% опрошенных сообщили, что стали чаще использовать именно мобильный банкинг. Ежедневно в банковское мобильное приложение или онлайн-банкинг заходит 31% опрошенных граждан.
Среди доступных операций в цифровом банкинге украинцы чаще всего пользуются следующими функциями:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- пополнение мобильного счета - 82%;
- перевод средств с карты на карту - 80%;
- оплата коммунальных услуг - 72%;
- донаты – 30%;
- оплата кредита - 24%;
- приобретение транспортных билетов - 23%;
- открытие депозитов - 14%;
- открытие платежных карт -14%.
Среди дополнительного функционала, который хотели бы видеть пользователи в цифровом банкинге, отмечают возможность оформить платежную карту онлайн (61%), управление счетами разных банков в одном приложении (52%), приобретение криптовалюты (27%), покупку билетов на транспорт (27%), получение финансовых консультаций по управлению активами (22%), возможность приобретать ценные бумаги и акции (21%).
Напомним, что недавно в НБУ допустили, что ранее целесообразную программу сокращения сети отделений госбанков стоит пересмотреть. В то же время, регулятор поддерживает инициативу отдельных банков по обеспечению доступности банковских услуг путем использования мобильных отделений.
Почти по тем же причинам НБУ запустил программу Power Banking. К концу января сеть Power Banking насчитывала 1933 отделения в около 320 населенных пунктах всех регионов страны.
Источник фото: ua.depositphotos.com