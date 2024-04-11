Перший банк в Україні запускає послугу страхування заставного майна бізнесу від воєнних ризиків

Райффайзен Банк у співпраці з компанією професійних послуг "Аон" та українськими страховими компаніями ARX, "Універсальна" та ІНГО представив послугу страхування майна для бізнес-клієнтів.

Як ідеться в повідомленні фінустанови, новий банківський інструмент дозволить українським підприємцям застрахувати нерухомість, обладнання та товари в обороті від наслідків воєнних дій.

“Завдяки інструменту war risk insurance українські компанії зможуть мінімізувати ризики реалізації інвестиційних проектів, залучити додаткове фінансування та зменшити ризики, пов’язані з втратою або пошкодженням майна через військові дії”, – зазначає банк.

Страховики надаватимуть страхове покриття для майна, яке банк зможе брати у заставу при наданні кредитного фінансування. Скористатися послугою зможуть компанії як малого, так і середнього та великого бізнесу.

“Для українського бізнесу інструмент зі страхування від воєнних ризиків є довгоочікуваним з огляду на третій рік війни. І Райф як найбільший іноземний кредитор української економіки першим на ринку запроваджує такий інструмент”, – зазначив голова правління Райффайзен Банку Олександр Писарук.

Він висловив сподівання, що ініціатива надихне міжнародні компанії сміливіше інвестувати в Україну, а місцевим компаніям додасть більше впевненості у завтрашньому дні й зрештою сприятиме відбудові держави.

Райффайзен Банк разом із партнерами планує протягом року сформувати страховий портфель на суму близько 1 мільярда гривень у сферах сільського господарства, переробки, видобутку, ритейлу, фармацевтики, енергетики та палива.

Нагадаємо також, що у листопаді Рада прийняла закон про страхування інвестицій від воєнних ризиків за рахунок Експортно-кредитного агентства.

Напередодні ж, 9 квітня, Кабінет міністрів затвердив перелік воєнних та політичних ризиків, а також умови й порядок страхування (перестрахування) воєнних та політичних ризиків під час здійснення видів діяльності ЕКА.

Зокрема, до воєнних ризиків віднесено такі страхові ризики, поширені в міжнародній практиці, які можуть виникнути на території України: