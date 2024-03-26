"У 2024 році ДМС стане одним із головних напрямів розвитку корпоративного страхування", - Андрій Артюхов, голова страхової компанії VUSO

Андрій Артюхов, голова страхової компанії VUSO, розповів у інтерв'ю Delo.ua про те, чому медичне страхування стане одним із головних напрямів розвитку ринку корпоративного страхування

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- Як змінилася сфера страхування корпоративних клієнтів з початком війни? Як змінилися настрої та попит, що вийшло на перший план у комунікаціях з юридичними особами?

Війна значно змінила запити корпоративних клієнтів до українських страховиків. Нині у сегменті B2B головною вимогою є врахування воєнних ризиків під час укладання договорів. Якщо раніше воєнні дії були винятком для страхових програм, то тепер ми реагуємо на потреби клієнтів і пропонуємо адаптовані умови страхування, в яких враховане покриття наслідків війни.

Ми бачимо тенденцію на поступове збільшення попиту на медичне страхування робітників підприємств і зменшення запитів щодо класичного страхування майна. Водночас можемо стверджувати, що зростає кількість звернень на страхування специфічних ризиків та об’єктів, однак лише з врахованою опцією покриття наслідків воєнних дій.

- Що натепер користується найбільшим попитом у корпоративних клієнтів: страхування майна, корпоративне ДМС, перевезення вантажів, страхування автопарків?

У VUSO лідером серед корпоративних страхових продуктів є ДМС, що можна пояснити послабленням колективного імунітету та стресовими станами, які виникли в умовах життя у війні. Український бізнес у цьому питанні взяв відповідальність за здоров’я працівників на себе. Водночас на ринку праці маємо дефіцит кваліфікованих кадрів, що змушує роботодавців пропонувати щось більше. У такому разі медичне страхування робить вакансії більш привабливими для кандидатів на робочі місця.

На другому місці страхування майна та транспортних засобів. У першому варіанті ми пропонуємо страхування різних об’єктів, зокрема товарів обігу чи нерухомості, від збитків, завданих внаслідок воєнних дій У ньому передбачений страховий ліміт — 10 млн грн на один застрахований об’єкт, а також діють територіальні обмеження.

Якщо ж ми говоримо про страхування транспорту, то також маємо продукти, які убезпечують клієнтів від наслідків військових дій будь-якого роду, використання зброї, військової техніки та знарядь війни (крім ядерної, біологічної, хімічної зброї, зокрема тактичного призначення). Йдеться про КАСКО Patriot 2.0 який може функціонувати як окремо, так і у комплексі з іншими ризиками повного КАСКО.

- Яка частка корпоративного страхування у портфелі VUSO, які види страхування ключові?

У корпоративному сегменті компанія спеціалізується на медичному страхуванні (платежі за 2023 рік становили приблизно 500 млн грн), страхуванні майна та вантажів (платежі за 2023 рік — орієнтовно 250 млн грн), моторному страхуванні (платежі за 2023 рік — майже 1,2 млрд грн).

Компанія має довготривалий досвід роботи з великими ризиками і ризиками великих підприємств, має практичний досвід роботи з корпоративними ризиками.

Якщо ми говоримо про те, як змінюються умови страхування, то логічно згадати, що загальна сума страхових премій на ринку страхування і окремо у кожного страховика зростає. Це зумовлено інфляційними процесами: вартість обслуговування у медичних закладах та СТО зростає, дорожчають ліки та запчастини до автомобілів. Це збільшує вартість страхового платежу для клієнта.

- Які перспективи розвитку ринку корпоративного страхування ви бачите у 2024 році? Чи виникатимуть нові страхові продукти, чи змінюватимуться наявні?

У 2024 році очікується, що медичне страхування продовжить набирати обертів і стане одним із головних напрямів розвитку ринку корпоративного страхування. Сучасні обставини ставлять перед підприємствами складні виклики з охорони здоров’я та добробуту працівників, що підсилює значення медичного страхування як ключового чинника у залученні та утриманні талановитого персоналу. Можливі зміни у наявних страхових пакетах, орієнтованих на більш гнучкий та індивідуальний підхід до потреб клієнтів у сфері охорони здоров’я.

У період воєнних конфліктів адаптивність страхових послуг відіграє ключову роль у задоволенні потреб клієнтів. Страхові компанії швидко реагують на зміни у вимогах та ризиках, забезпечуючи нові продукти, спрямовані на захист від воєнних ризиків та фінансових втрат. Ця адаптивність допомагає клієнтам гарантувати безпеку своїх активів та бізнесу в умовах нестабільності та воєнних дій.

- Як війна вплинула на сферу врегулювання страхових випадків? Що робити з об’єктами, які руйнуються через обстріли та повітряні атаки?

Частина подій за страхуванням майна та транспорту спричинена воєнними діями, зокрема пошкодженням уламками чи влучанням ракет. У майже всіх класичних програмах це було і є винятком. Відтак процес врегулювання справ значно ускладнився, оскільки додатково виникає завдання перевірити обставини настання страхового випадку. Тепер варто розуміти, що це класичний ризик чи шкода, завдана внаслідок воєнних дій.

На мою думку, українському страховому ринку не вдасться самостійно вирішити його без підтримки міжнародних перестрахувальних компаній. Вартість об’єктів, які можуть постраждати в умовах війни, дуже велика. Зазвичай у таких великих страхових подіях неможливо обійтися без участі іноземних перестраховиків.