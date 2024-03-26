ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Тип
ТопФинанс 2024 ТопФинанс 2024
Категория
Страхование
Дата публикации

"В 2024 году ДМС станет одним из главных направлений развития корпоративного страхования", - Андрей Артюхов, глава страховой компании VUSO

"В 2024 году ДМС станет одним из главных направлений развития корпоративного страхования", - Андрей Артюхов, глава страховой компании VUSO

Андрей Артюхов, глава страховой компании VUSO, рассказал в интервью Delo.ua о том, почему медицинское страхование станет одним из главных направлений развития рынка корпоративного страхования.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

– Как изменилась сфера страхования корпоративных клиентов с началом войны? Как изменились настроения и спрос, вышедший на первый план в коммуникациях с юридическими лицами?   

Война значительно изменила запросы корпоративных клиентов к украинским страховщикам. В настоящее время в сегменте B2B главным требованием является учет военных рисков при заключении договоров. Если раньше военные действия были исключением для страховых программ, то теперь мы реагируем на потребности клиентов и предлагаем адаптированные условия страхования, учитывающие покрытие последствий войны.   

Мы видим тенденцию на постепенное увеличение спроса на медицинское страхование рабочих предприятий и уменьшение запросов по классическому страхованию имущества. В то же время, можно утверждать, что растет количество обращений на страхование специфических рисков и объектов, однако только с учтенной опцией покрытия последствий военных действий.   

- Что теперь пользуется наибольшим спросом у корпоративных клиентов: страхование имущества, корпоративное ДМС, перевозка грузов, страхование автопарков?  

В VUSO лидером среди корпоративных страховых продуктов является ДМС, что можно объяснить ослаблением коллективного иммунитета и стрессовыми состояниями, возникшими в условиях жизни в войне. Украинский бизнес в этом вопросе взял ответственность за здоровье работников на себя. В то же время на рынке труда есть дефицит квалифицированных кадров, что заставляет работодателей предлагать нечто большее. В этом случае медицинское страхование делает вакансии более привлекательными для кандидатов на рабочие места.   

На втором месте – страхование имущества и транспортных средств. В первом варианте мы предлагаем страхование различных объектов, в частности товаров обращения или недвижимости, от ущерба, нанесенного в результате военных действий. В нем предусмотрен страховой лимит — 10 млн грн на один застрахованный объект,а также действуют территориальные ограничения.   

Если же мы говорим о страховании транспорта, то также есть продукты, ограждающие клиентов от последствий военных действий любого рода, использования оружия, военной техники и орудий войны (кроме ядерного, биологического, химического оружия, в частности, тактического назначения). Речь идет о КАСКО Patriot 2.0, который может функционировать как отдельно, так и в комплексе с другими рисками полного КАСКО.   

– Какова доля корпоративного страхования в портфеле VUSO, какие виды страхования ключевые?   

В корпоративном сегменте компания специализируется на медицинском страховании (платежи за 2023 год составили примерно 500 млн грн), страховании имущества и грузов (платежи за 2023 год — ориентировочно 250 млн грн),моторном страховании (платежи за 2023 год – почти 1,2 млрд грн).  

Компания имеет долгий опыт работы с большими рисками и рисками крупных предприятий, имеет практический опыт работы с корпоративными рисками.     

Если мы говорим о том, как изменяются условия страхования, то логично упомянуть, что общая сумма страховых премий на рынке страхования и отдельно у каждого страховщика растет. Это обусловлено инфляционными процессами: стоимость обслуживания в медицинских учреждениях и СТО растет, дорожают лекарства и запчасти к автомобилям. Это увеличивает стоимость страхового платежа клиенту.   

– Какие перспективы развития рынка корпоративного страхования вы видите в 2024 году? Будут ли новые страховые продукты или изменяться имеющиеся?   

В 2024 году ожидается, что медицинское страхование продолжит набирать обороты и станет одним из главных направлений развития рынка корпоративного страхования. Современные обстоятельства ставят перед предприятиями сложные вызовы по здравоохранению и благосостоянию работников, что усиливает значение медицинского страхования как ключевого фактора в привлечении и удержании талантливого персонала. Возможны изменения в существующих страховых пакетах, ориентированных на более гибкий и индивидуальный подход к потребностям клиентов в сфере здравоохранения.  

В период военных конфликтов адаптивность страховых услуг играет ключевую роль в удовлетворении потребностей клиентов. Страховые компании быстро реагируют на изменения в требованиях и рисках, обеспечивая новые продукты, направленные на защиту от военных и финансовых потерь. Эта адаптивность помогает клиентам гарантировать безопасность своих активов и бизнеса в условиях нестабильности и военных действий.  

– Как война повлияла на сферу урегулирования страховых случаев? Что делать с объектами, которые разрушаются из-за обстрелов и воздушных атак?     

Часть событий по страхованию имущества и транспорта вызвана военными действиями, в том числе повреждением обломками или попаданием ракет. Во многих классических программах это было и исключение. Следовательно, процесс урегулирования дел значительно усложнился, поскольку дополнительно возникает задача проверить обстоятельства наступления страхового случая. Теперь следует понимать, что это классический риск или вред, причиненный в результате военных действий.   

На мой взгляд, украинскому страховому рынку не удастся самостоятельно решитьего без поддержки международных перестраховочных компаний. Стоимость объектов, которые могут пострадать в условиях войны, очень велика. Обычно в таких крупных страховых событиях невозможно обойтись без участия.иностранных перестраховщиков .  