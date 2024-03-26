"В 2024 году ДМС станет одним из главных направлений развития корпоративного страхования", - Андрей Артюхов, глава страховой компании VUSO

Андрей Артюхов, глава страховой компании VUSO, рассказал в интервью Delo.ua о том, почему медицинское страхование станет одним из главных направлений развития рынка корпоративного страхования.

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– Как изменилась сфера страхования корпоративных клиентов с началом войны? Как изменились настроения и спрос, вышедший на первый план в коммуникациях с юридическими лицами?

Война значительно изменила запросы корпоративных клиентов к украинским страховщикам. В настоящее время в сегменте B2B главным требованием является учет военных рисков при заключении договоров. Если раньше военные действия были исключением для страховых программ, то теперь мы реагируем на потребности клиентов и предлагаем адаптированные условия страхования, учитывающие покрытие последствий войны.

Мы видим тенденцию на постепенное увеличение спроса на медицинское страхование рабочих предприятий и уменьшение запросов по классическому страхованию имущества. В то же время, можно утверждать, что растет количество обращений на страхование специфических рисков и объектов, однако только с учтенной опцией покрытия последствий военных действий.

- Что теперь пользуется наибольшим спросом у корпоративных клиентов: страхование имущества, корпоративное ДМС, перевозка грузов, страхование автопарков?

В VUSO лидером среди корпоративных страховых продуктов является ДМС, что можно объяснить ослаблением коллективного иммунитета и стрессовыми состояниями, возникшими в условиях жизни в войне. Украинский бизнес в этом вопросе взял ответственность за здоровье работников на себя. В то же время на рынке труда есть дефицит квалифицированных кадров, что заставляет работодателей предлагать нечто большее. В этом случае медицинское страхование делает вакансии более привлекательными для кандидатов на рабочие места.

На втором месте – страхование имущества и транспортных средств. В первом варианте мы предлагаем страхование различных объектов, в частности товаров обращения или недвижимости, от ущерба, нанесенного в результате военных действий. В нем предусмотрен страховой лимит — 10 млн грн на один застрахованный объект, а также действуют территориальные ограничения.

Если же мы говорим о страховании транспорта, то также есть продукты, ограждающие клиентов от последствий военных действий любого рода, использования оружия, военной техники и орудий войны (кроме ядерного, биологического, химического оружия, в частности, тактического назначения). Речь идет о КАСКО Patriot 2.0, который может функционировать как отдельно, так и в комплексе с другими рисками полного КАСКО.

– Какова доля корпоративного страхования в портфеле VUSO, какие виды страхования ключевые?

В корпоративном сегменте компания специализируется на медицинском страховании (платежи за 2023 год составили примерно 500 млн грн), страховании имущества и грузов (платежи за 2023 год — ориентировочно 250 млн грн), моторном страховании (платежи за 2023 год – почти 1,2 млрд грн).

Компания имеет долгий опыт работы с большими рисками и рисками крупных предприятий, имеет практический опыт работы с корпоративными рисками.

Если мы говорим о том, как изменяются условия страхования, то логично упомянуть, что общая сумма страховых премий на рынке страхования и отдельно у каждого страховщика растет. Это обусловлено инфляционными процессами: стоимость обслуживания в медицинских учреждениях и СТО растет, дорожают лекарства и запчасти к автомобилям. Это увеличивает стоимость страхового платежа клиенту.

– Какие перспективы развития рынка корпоративного страхования вы видите в 2024 году? Будут ли новые страховые продукты или изменяться имеющиеся?

В 2024 году ожидается, что медицинское страхование продолжит набирать обороты и станет одним из главных направлений развития рынка корпоративного страхования. Современные обстоятельства ставят перед предприятиями сложные вызовы по здравоохранению и благосостоянию работников, что усиливает значение медицинского страхования как ключевого фактора в привлечении и удержании талантливого персонала. Возможны изменения в существующих страховых пакетах, ориентированных на более гибкий и индивидуальный подход к потребностям клиентов в сфере здравоохранения.

В период военных конфликтов адаптивность страховых услуг играет ключевую роль в удовлетворении потребностей клиентов. Страховые компании быстро реагируют на изменения в требованиях и рисках, обеспечивая новые продукты, направленные на защиту от военных и финансовых потерь. Эта адаптивность помогает клиентам гарантировать безопасность своих активов и бизнеса в условиях нестабильности и военных действий.

– Как война повлияла на сферу урегулирования страховых случаев? Что делать с объектами, которые разрушаются из-за обстрелов и воздушных атак?

Часть событий по страхованию имущества и транспорта вызвана военными действиями, в том числе повреждением обломками или попаданием ракет. Во многих классических программах это было и исключение. Следовательно, процесс урегулирования дел значительно усложнился, поскольку дополнительно возникает задача проверить обстоятельства наступления страхового случая. Теперь следует понимать, что это классический риск или вред, причиненный в результате военных действий.

На мой взгляд, украинскому страховому рынку не удастся самостоятельно решить его без поддержки международных перестраховочных компаний. Стоимость объектов, которые могут пострадать в условиях войны, очень велика. Обычно в таких крупных страховых событиях невозможно обойтись без участия. иностранных перестраховщиков .