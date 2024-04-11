Первый банк в Украине запускает услугу страхования залогового имущества бизнеса от военных рисков

Райффайзен Банк в сотрудничестве с компанией профессиональных услуг “Аон” и украинскими страховыми компаниями ARX, "Универсальная" и ИНГО представил услугу страхования имущества для бизнес-клиентов.

Как говорится в сообщении финучреждения, новый банковский инструмент позволит украинским предпринимателям застраховать недвижимость, оборудование и товары в обороте от последствий военных действий.

"Благодаря инструменту war risk insurance украинские компании смогут минимизировать риски реализации инвестиционных проектов, привлечь дополнительное финансирование и уменьшить риски, связанные с потерей или повреждением имущества из-за военных действий", - отмечает банк.

Страховщики будут предоставлять страховое покрытие для имущества, которое банк сможет брать в залог при предоставлении кредитного финансирования. Воспользоваться услугой могут компании как малого, так и среднего и крупного бизнеса.

“Для украинского бизнеса инструмент страхования от военных рисков является долгожданным, учитывая третий год войны. И Райф, как крупнейший иностранный кредитор украинской экономики, первым на рынке вводит такой инструмент”, – отметил председатель правления Райффайзен Банка Александр Писарук.

Он выразил надежду, что инициатива вдохновит международные компании более смело инвестировать в Украину, а местным компаниям придаст больше уверенности в завтрашнем дне и в конечном итоге поспособствует восстановлению государства.

Райффайзен Банк вместе с партнерами планирует в течение года сформировать страховой портфель на сумму около 1 миллиарда гривен в сферах сельского хозяйства, переработки, добычи, ритейла, фармацевтики, энергетики и топлива.

Напомним также, что в ноябре Рада приняла закон о страховании инвестиций от военных рисков за счет Экспортно-кредитного агентства.

Накануне, 9 апреля, Кабинет министров утвердил перечень военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования (перестрахования) военных и политических рисков при осуществлении видов деятельности ЭКА.

В частности, к военным рискам отнесены такие страховые риски, распространенные в международной практике, которые могут возникнуть на территории Украины: