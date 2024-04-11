Всемирный банк дал прогноз по темпам восстановления экономики Украины

По оценкам Всемирного банка, экономические перспективы Украины остаются обусловленными донорской поддержкой и продолжительностью российского вторжения. Ожидается, что в 2024 году темпы восстановления экономики Украины замедлятся до 3,2% с 4,8% в 2023 году.

Об этом говорится в "Экономическом обзоре Всемирного банка для Европы и Центральной Азии".

"В Украине, по прогнозам, темпы восстановления экономики замедлятся до 3,2% в этом году с 4,8% в 2023 году, что отражает меньший урожай и постоянный дефицит рабочей силы. Экономические перспективы страны остаются обусловленными донорской поддержкой и продолжительностью российского вторжения", – говорится в сообщении.

По последним оценкам Всемирного банка и организаций-партнеров, стоимость восстановления в Украине выросла до 486 миллиардов долларов, что более чем вдвое превышает размер довоенной экономики Украины в 2021 году.

При этом наибольшие потребности в восстановлении и реконструкции наблюдаются в сфере жилья (17% от общего количества), транспорте (15%), торговле и промышленности (14%), сельском хозяйстве (12%), энергетике (10%), социальной защите ( 9%) и управлении безопасностью взрывоопасных веществ (7%).

Вместе с тем МВФ не исключает, что массированные ракетные удары страны-агрессора РФ по украинской энергетической инфраструктуре могут повлиять на макроэкономические прогнозы для Украины в ближайшей перспективе.

Международные резервы Украины установили новый рекорд

Международные резервы Украины в марте выросли на 18% и по состоянию на 1 апреля 2024 года составили $43,763 млрд, что является новым историческим рекордом. Это произошло благодаря значительным объемам поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

В течение марта Украина получила рекордное бюджетное финансирование от международных партнеров за все время войны. На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $9 316,1 млн. Из этой суммы:

$4 901,0 млн – от ЕС первый транш в рамках переходного финансирования по инструменту Ukraine Facility

$1 626,1 млн – от Всемирного банка под гарантии Японии и Великобритании;

$1 471,5 млн – от Канады

$880,7 млн – от МВФ

$ 286,2 млн – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

$118,2 млн – грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;

$32,4 млн – грантовые средства от Сербии.

В январе-феврале Украина получила только 10% финпомощи

В первые два месяца 2024 года Украина получила лишь 10% запланированной финансовой. помощи от партнеров.

"За первые два месяца года мы получили 10% от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства, а также не получили военную помощь, которая планировалась почти год в рамках формата "Рамштайн" более чем 50 странами мира", - рассказала вицепремьерминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Как сообщили в Министерстве экономики, по состоянию на 29 февраля Украина с начала года недополучила 80% необходимого финансирования от партнеров.

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