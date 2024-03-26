Всемирный банк согласовал выделение Украине $1,5 млрд

26 марта Совет директоров Всемирного банка объявил о выделении Украине финансовой поддержки в размере 1,5 миллиарда долларов США. Этот заем, предназначенный для поддержки политики развития "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL), станет весомым вкладом в обеспечение макрофинансовой стабильности страны.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В общем, средства поступают от двух ключевых доноров: 984 миллиона долларов будет предоставлено Японией, а еще 516 миллионов долларов – Великобританией. Ожидается, что эти ресурсы будут переведены Украине до конца марта этого года.

По его словам, финансирование планируется использовать для покрытия неотложных бюджетных нужд, в том числе на социальную поддержку населения, гуманитарные нужды и на нужды восстановления страны после разрушений.

"Направим эти ресурсы на покрытие наиболее важных бюджетных расходов: на социальные, гуманитарные цели и восстановление. Благодарен Всемирному банку, правительствам Японии и Великобритании за поддержку и вклад в сохранение макрофинансовой стабильности Украины", - написал он.

Проект DPL

В Министерстве финансов сообщили, что в контексте займа DPL2024, с целью оптимизации расходов Украины на обслуживание кредита в ближайшие годы, соглашение о ссуде предусматривает использование средств, полученных от Японии, для капитализации процентов. В частности, планируется, что 99,54 миллиона долларов будут направлены на покрытие начисленных процентов по ссуде.

В ведомстве добавили, что проект DPL представляет собой стратегическую инициативу, целью которой является поддержка Украины в проведении комплексных реформ. Финансирование происходит через единый транш в государственный бюджет, основанный на достижениях конкретных задач до момента подписания соглашения.

Основные сферы реформ охватывают улучшение в сфере корпоративного управления, поощрение развития возобновляемой энергетики, внедрение аграрных расписок как нового финансового инструмента для фермеров, а также укрепление финансового сектора путем расширения доступа предприятий к кредитам по программе "Доступные кредиты 5-7-9".

Другие важные аспекты включают интеграцию опыта ЕС в сфере таможенного и налогового регулирования в национальное законодательство, усовершенствование фискальной политики, регулирование финансовых рынков, а также повышение уровня прозрачности и ответственности в системе электронных закупок.

Деньги в обмен на реформы

Для получения этого займа Всемирный банк настаивал на подписании нескольких законов. Два из них – речь идет о законах о реформе корпоративного управления (№ 5593-д) и об электронных аграрных расписках (№ 9266) были без проблем приняты и подписаны президентом Зеленским.

А вот третье касалось регулирования и надзора на рынках капитала и скандал вокруг него мог аннулировать предыдущие достижения Украины.

Закон был принят 22 февраля, однако глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов обратился к президенту Украины с просьбой применить право вето с правками к тексту.

НКЦБФР не устраивало то, что нельзя повысить зарплаты за счет оптимизации количества сотрудников при сохранении общего бюджета органа на уровне 2022 года и формулировки конфликта интересов и возможности родственников сотрудников регулятора работать на рынке.

Однако, 24 марта Владимир Зеленский все же подписал закон о регулировании и надзоре на рынках капитала и организованных товарных рынках (№3585-IX, известный как законопроект №5865).

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