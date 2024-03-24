Зеленский подписал закон об усилении полномочий НКЦБФР, чтобы Украина получила $1,5 млрд от Всемирного банка

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о регулировании и надзоре на рынках капитала и организованных товарных рынках (№3585-ІХ, известный как законопроект № 5865), усиливающий полномочия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР).

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Принятие этого закона было условием выделения Украине $1,5 млрд ссуды на развитие (DPL) Всемирным банком.

НКЦБФР выступил против уже принятого закона

Как сообщалось, закон был принят 22 февраля, однако глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов обратился к президенту Украины с просьбой применить право вето с правками к тексту.

Комиссия уточняла, что речь идет о возможности повысить зарплаты за счет оптимизации количества сотрудников при сохранении общего бюджета органа на уровне 2022 года и формулировки конфликта интересов и возможности родственников сотрудников регулятора работать на рынке.

Верховная Рада трижды безрезультатно рассматривала эти предложения, в частности, при голосовании других законов. Как утверждал во время слушаний народный депутат Дмитрий Разумков, супруга главы комиссии Руслана Магомедова получила за прошлый год у инвесткомпании ICU 5,5 млн грн. Лишь с четвертой попытки при голосовании закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (№9667-1) Рада смогла изменить формулировку относительно конфликта интересов и возможности родственников работников регулятора работать на рынке, тогда как поправка о зарплатах набрала лишь 160 голосов из необходимых 226 .

Согласно принятой правке, работники НКЦБФР обязуются избегать реального или потенциального конфликта интересов при выполнении ими должностных обязанностей, а порядок предотвращения, информирования, управления и урегулирования конфликтов интересов служащими НКЦБФР устанавливается Кодексом этики работника Комиссии.

Реформа рынка капиталов

Подписанный президентом закон предусматривает повышение институциональной способности НКЦБФР как нацрегулятора рынков капитала и организованных товарных рынков и расширение ее полномочий, закрепление в законодательстве гарантий независимости Комиссии, в частности финансовой, усовершенствование законодательных норм по международному сотрудничеству НКЦБФР в соответствии с Принципом IOSCO с целью обеспечения функционирования эффективной системы предотвращения злоупотреблений на указанных рынках.

Документ также предусматривает введение действенных механизмов предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала и организованных товарных рынков, в частности, запрета финансовых пирамид и борьбы с попытками их организации.

В части усиления финансовой независимости НКЦБФР в законе предложены ежегодные взносы на регулирование с действующих профессиональных участников рынка: торговцев финансовыми инструментами, хранителей, КУА – 15 прожиточных минимумов (в случае сочетания видов уплачивается наибольший взнос), организаторов торговли, клиринговых организаций – 75 прожиточных минимумов п.м. – 2589 грн). Однако эта норма согласно документу начнет действовать уже после завершения войны.

Плата за регистрацию эмиссии может составлять 25 п.м., допуск иностранной ценной бумаги – 5 п.м., при согласовании кандидатур на глав профучастников – 27 п.м.

Деньги в обмен на реформы

Одобренная в конце марта 2023 года новая программа расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда (МВФ) для Украины содержала статью о приведении правил рынка ценных бумаг в соответствие с международными стандартами. Первоначально предполагалось, что законопроект №5865 будет принят до конца мая 2023 года, однако принятие документа затянулось.

Согласно обновленному меморандуму (МВФ) по программе расширенного финансирования EFF, Украина после принятия закона проведет согласование с принципами IOSCO, чтобы стать его участником до конца декабря 2024 года с полной имплементацией других положений принятого закона до конца декабря 2025 года.

Среди других обязательств в обновленном меморандуме в этой сфере – повышение Нацкомиссией операционной эффективности системы контроля за движением капитала в консультации с НБУ, в частности путем гармонизации регулирования и приведения ограничений на движение капитала по счетам в ценных бумагах в соответствии с ограничениями, применяемыми к банковским счетов до конца июля 2024 года.

Заместитель председателя профильного комитета Рады Ярослав Железняк уточнил, что заседание Всемирного банка по выделению $1,5 млрд DPL Украине назначено на 26 марта, и теперь по его итогам ожидают положительного решения, тогда как заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук ранее на этой неделе подтвердил, что без подписание закона о НКЦБФР решение не было бы принято.

Отметим, что два закона из трех, на которых настаивает Всемирный банк, уже подписаны Зеленским – речь идет о законах о реформе корпоративного управления (№ 5593-д) и об электронных аграрных расписках (№ 9266) .