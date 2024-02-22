Рада приняла закон о реформе корпоративного управления

22 февраля парламент принял в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство" (№ 5593-д), который является ключевым для реформы госпредприятий.

Об этом говорится на сайте Минэкономики.

Отмечается, что данный закон будет способствовать улучшению условий корпоративного управления, усилению ответственности наблюдательных советов, а также приведению украинского законодательства в соответствие со стандартами ОЭСР, учитывая военное положение.

"Не прошло и ….10 лет) Если точнее только 9 лет этот закон ждал своего принятия)", - написал народный депутат Ярослав Железняк

По словам первого вице-премьер-министра – министерки экономики Украины Юлии Свириденко, данный закон имеет важное значение для прозрачной работы госпредприятий, привлечения инвестиций и развития экономики, а его принятие является одной из предпосылок для вступления Украины в ЕС и получения финансовой поддержки от МВФ.

Основные изменения, которые вносит закон:

Кабмин получает право утверждать политику государственной собственности, устанавливающую правила для всех госпредприятий, которые должны согласовывать с этой политикой стратегические планы развития, а также финансовые и инвестиционные планы.

Полномочия наблюдательных советов будут расширены. Они будут отвечать за принятие ключевых операционных решений и утверждать финансовые, стратегические, инвестиционные планы.

Правительство должно принять дивидендную политику с учетом потребностей отрасли или конкретного предприятия.

Введение современной системы внутреннего контроля вместо ревизионных комиссий (комплаенс, управление рисками, внутренний аудит).

"[Этот] закон – это очень важный шаг для продолжения реформы корпоративного управления. Приоритет работы Минэкономики на 2024 год – формирование необходимой базы подзаконных нормативных актов", – говорится в сообщении.

В Минэкономики добавляют, что рассмотрение законопроекта длилось с 2021 года, а его принятие стало возможным благодаря активной работе и консультациям с международными организациями и партнерами, включая ЕБРР, МВФ и ОЭСР.

По данным Министерства экономики, по состоянию на апрель 2023 года в управлении центральных органов государственной власти находились 3107 госпредприятий, из которых только 859 работали, 433 – приносили прибыль. Каждое третье признавалось убыточным или было убыточным и являлось потенциальным источником фискальных рисков.

В "Нефтегазе" отреагировали на принятие данного закона и добавили, что тоже принимали участие в его разработке.

"Этот закон Украина ждала 8 лет. Представители и эксперты Группы Нафтогаз также присоединились к его разработке, и мы гордимся тем, что были частью этого большого дела", – сказал глава компании Алексей Чернышев.