- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Рада приняла закон о реформе корпоративного управления
22 февраля парламент принял в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство" (№ 5593-д), который является ключевым для реформы госпредприятий.
Об этом говорится на сайте Минэкономики.
Отмечается, что данный закон будет способствовать улучшению условий корпоративного управления, усилению ответственности наблюдательных советов, а также приведению украинского законодательства в соответствие со стандартами ОЭСР, учитывая военное положение.
"Не прошло и ….10 лет) Если точнее только 9 лет этот закон ждал своего принятия)", - написал народный депутат Ярослав ЖелезнякПодписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По словам первого вице-премьер-министра – министерки экономики Украины Юлии Свириденко, данный закон имеет важное значение для прозрачной работы госпредприятий, привлечения инвестиций и развития экономики, а его принятие является одной из предпосылок для вступления Украины в ЕС и получения финансовой поддержки от МВФ.
Основные изменения, которые вносит закон:
- Кабмин получает право утверждать политику государственной собственности, устанавливающую правила для всех госпредприятий, которые должны согласовывать с этой политикой стратегические планы развития, а также финансовые и инвестиционные планы.
- Полномочия наблюдательных советов будут расширены. Они будут отвечать за принятие ключевых операционных решений и утверждать финансовые, стратегические, инвестиционные планы.
- Правительство должно принять дивидендную политику с учетом потребностей отрасли или конкретного предприятия.
- Введение современной системы внутреннего контроля вместо ревизионных комиссий (комплаенс, управление рисками, внутренний аудит).
"[Этот] закон – это очень важный шаг для продолжения реформы корпоративного управления. Приоритет работы Минэкономики на 2024 год – формирование необходимой базы подзаконных нормативных актов", – говорится в сообщении.
В Минэкономики добавляют, что рассмотрение законопроекта длилось с 2021 года, а его принятие стало возможным благодаря активной работе и консультациям с международными организациями и партнерами, включая ЕБРР, МВФ и ОЭСР.
По данным Министерства экономики, по состоянию на апрель 2023 года в управлении центральных органов государственной власти находились 3107 госпредприятий, из которых только 859 работали, 433 – приносили прибыль. Каждое третье признавалось убыточным или было убыточным и являлось потенциальным источником фискальных рисков.
В "Нефтегазе" отреагировали на принятие данного закона и добавили, что тоже принимали участие в его разработке.
"Этот закон Украина ждала 8 лет. Представители и эксперты Группы Нафтогаз также присоединились к его разработке, и мы гордимся тем, что были частью этого большого дела", – сказал глава компании Алексей Чернышев.