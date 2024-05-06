В Чернигове из-за взрыва обрушилось отделение банка "Пивденный" (ФОТО)

В ночь на 6 мая в центральной части Чернигова произошел взрыв в помещении банка. Об этом сообщают Главные управления полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области. Судя по опубликованным полицией фото, речь идет об отделении банка "Пивденный" на улице Ивана Мазепы, 36.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило правоохранителям около четырех часов. В результате взрыва произошло разрушение конструкций здания с последующим горением на площади 140 квадратных метров. Из-за этого также были повреждены три рядом припаркованных автомобиля.

На место выехали спасатели, следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, руководство областной и районной полиции. Начато расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва).

Спасателям понадобился почти час, чтобы ликвидировать пожар и приступить к разбору разрушенных конструкций помещения. На месте происшествия от ГСЧС были привлечены 23 спасателя и 6 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Отметим, что банк "Пивденный" по размеру активов является третьим крупнейшим в стране банком с частным украинским капиталом. Он уже пятый год подряд входит в категорию системно важных банков.

Фото: ГСЧС Украины Черниговской области Фото: ГСЧС Украины Черниговской области Фото: ГСЧС Черниговской области Фото: ГСЧС Украины Черниговской области Фото:ГУ Национальной полиции Черниговской области Фото: ГУ Национальной полиции Черниговской области Фото: ГУ Национальной полиции Черниговской области Фото: ГУ Национальной полиции Черниговской области

"Пивденный" позиционирует себя как банк для крупного и среднего корпоративного бизнеса, фокусирующегося на продуктах финансирования, комплексного обслуживания внешнеэкономической деятельности и эффективных решениях для управления средствами предприятий и их владельцев.

Финучреждение представлено в 18 областях Украины, региональная сеть насчитывает 49 отделений. Добавим при этом, что в I квартале 2024 года их количество увеличилось на одно: в течение же 2023 года оно стабильно составляло 48 подразделений.