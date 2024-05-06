У Чернігові через вибух обвалилося відділення банку "Південний" (ФОТО)

У ніч на 6 травня в центральній частині Чернігова стався вибух у приміщенні банку. Про це повідомляють Головні управління поліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій в Чернігівській області. Судячи з опублікованих поліцією фото, йдеться про відділення банку "Південний" на вулиці Івана Мазепи, 36.

Зазначається, що повідомлення про подію надійшло правоохоронцям близько 4:00. Внаслідок вибуху сталося руйнування конструкцій будівлі з подальшим горінням на площі 140 квадратних метрів. Через це також були пошкоджені три поруч припарковані автомобілі.

На місце виїхали рятувальники, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво обласної та районної поліції. Розпочато розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).

Надзвичайникам знадобилась майже година, що ліквідувати пожежу та розпочати розбір зруйнованих конструкцій приміщення. На місці події від ДСНС було залучено 23 рятувальники та 6 одиниць техніки. Загиблих та постраждалих немає.

Зазначимо, що банк "Південний" за розміром активів є третім найбільшим в країні банком з приватним українським капіталом. Він вже п’ятий рік поспіль входить до категорії системно важливих банків.

Фото: ГУ ДСНС Чернігівської області Фото: ГУ ДСНС Чернігівської області Фото: ГУ ДСНС Чернігівської області Фото: ГУ ДСНС Чернігівської області Фото: ГУ Національної поліції Чернігівської області Фото: ГУ Національної поліції Чернігівської області Фото: ГУ Національної поліції Чернігівської області Фото: ГУ Національної поліції Чернігівської області

"Південний" позиціонує себе як банк для великого та середнього корпоративного бізнесу, що фокусується на продуктах фінансування, комплексного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності та ефективних рішеннях для управління грошима підприємств та їх власників.

Фінустанова представлена у 18 областях України, регіональна мережа нараховує 49 відділень. Додамо при цьому, що в I кварталі 2024 року їхня кількість збільшилася на одне, протягом 2023 року вона стабільно становила 48 підрозділів.