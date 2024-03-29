Новий продукт для бізнесу від банку «Південний» – тендерна гарантія за дві години

Українські компанії, які беруть участь у тендерах, тепер можуть отримати тендерні гарантії в банку «Південний» за спрощеною процедурою та у максимально короткий строк.

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Потенційні клієнти банку можуть розраховувати на отримання рішення щодо гарантії за дві години, оформлення відбувається протягом двох днів. Для наявних клієнтів строк оформлення – один день. Для цього необхідно лише заповнити анкету і надати інформацію про структуру власності у банк.

Вартість гарантії є мінімальною і складає фіксовані 0,75 % від суми гарантії, яку клієнт оплачує один раз за весь строк користування.

Скористатися гарантією можуть юридичні особи, які беруть участь у тендерах, незалежно від галузі.

«Тендерні гарантії – затребуваний продукт для бізнесу, адже тільки за даними Prozorro у 2023 році обсяг закупівель зріс до 813 млрд грн порівняно з 525 млрд грн у 2022 році. Це означає, що бізнес працює і рухає економіку попри умови воєнного часу. Ми бачимо запит від клієнтів на отримання тендерних гарантій і тому розробили максимально зручні та прозорі умови їх отримання в нашому банку. «Південний» має широкий досвід обслуговування компаній, що спеціалізуються на виконанні державних замовлень, у тому числі в сфері оборонного замовлення», – зазначає директор департаменту корпоративного бізнесу, член правління банку «Південний» Олександр Матюшенко.

Довідка:

Банк «Південний» – один із лідерів фінансового ринку України, який посідає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. За визначенням Національного банку України, «Південний» шостий рік поспіль входить до категорії системно важливих банків.

Уже 30 років «Південний» спеціалізується на обслуговуванні у сегменті великого та середнього корпоративного бізнесу і фокусується на продуктах фінансування, комплексного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності та ефективних рішеннях для управління грошовими коштами підприємств та їх власників.