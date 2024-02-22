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Рада прийняла закон про реформу корпоративного управління

Рада прийняла закон про реформу корпоративного управління
В Україні прийняли закон про корпоративне управління держпідприємств

22 лютого парламент ухвалив в цілому закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава" (№ 5593-д), який є ключовим для реформи держпідприємств.

Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

Зазначається, що даний закон сприятиме покращенню умов корпоративного управління, посиленню відповідальності наглядових рад, а також приведенню українського законодавства у відповідність до стандартів ОЕСР, враховуючи воєнний стан.

"Не пройшло і ….10-ть років) Якщо точніше тільки 9-ть років цей закон чекав свого прийняття)", - написав народний депутат Ярослав Железняк

За словами першої віцепрем'єр-міністерки – міністерки економіки України Юлії Свириденко, даний закон має важливе значення для прозорої роботи держпідприємств, залучення інвестицій та розвитку економіки, а його ухвалення є однією з передумов для вступу України до ЄС та отримання фінансової підтримки від МВФ.

Основні зміни, які вносить закон:

  • Кабмін отримує право затверджувати політику державної власності, що встановлює правила для всіх держпідприємств, які повинні погоджувати з цією політикою стратегічні плани розвитку, а також фінансові та інвестиційні плани.
  • Повноваження наглядових рад будуть розширені. Вони відповідатимуть за прийняття ключових операційних рішень і затверджуватимуть фінансові, стратегічні, інвестиційні плани.
  • Уряд повинен ухвалити дивідендну політику з урахуванням потреб галузі чи конкретного підприємства.
  • Запровадження сучасної системи внутрішнього контролю замість ревізійних комісій (комплаєнс, управління ризиками, внутрішній аудит).

"[Цей] закон – це дуже важливий крок для продовження реформи корпоративного управління. Пріоритет роботи Мінекономіки на 2024 рік – формування необхідної бази підзаконних нормативних актів", - йдеться в повідомленні.

У Мінекономіки додають, що розгляд законопроєкту тривав з 2021 року, а його прийняття стало можливим завдяки активній роботі та консультаціям з міжнародними організаціями та партнерами, включаючи ЄБРР, МВФ і ОЕСР.

За даними Міністерства економіки, станом на квітень 2023 року в управлінні центральних органів державної влади перебували 3107 держпідприємств, з яких тільки 859 працювали, 433 – давали прибуток. Кожне третє визнавалося збитковим або було збитковим і було потенційним джерелом фіскальних ризиків.

У "Нафтогазі" відреагували на прийняття даного закону та додали, що теж приймали участь у його розробці.

"На цей закон Україна чекала 8 років. Представники та експерти Групи Нафтогаз також долучились до його розробки, й ми пишаємось тим, що були частиною цієї великої справи", – сказав голова компанії Олексій Чернишов.

Автор:
Тетяна Гойденко