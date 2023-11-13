Україна розраховує набути повне членство в ОЕСР

Україна зацікавлена в розширенні участі в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та сподівається отримати дорожню карту для набуття повного членства в цій організації.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко за результатами зустрічі з генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном.

"Набуття членства та подальше поглиблення нашої співпраці є сьогодні одним із головних пріоритетів для України. Тож ми сподіваємося отримати дорожню карту для набуття повного членства в ОЕСР", - зазначила Свириденко.

Вона також відзначила важливість відповідності принципам ОЕСР у майбутній відбудові України.

За словами Свириденко, зараз увага уряду у взаємодії з цією організацією зосереджена на інвестиційних стимулах, сприянні інвестиціям та дерегуляції, розширенні підтримки EКA в Україні та їхньому покритті 100% інвестиційних ризиків та перекласифікації групи ризику нашої країни з групи 7 назад до групи 6, щоб зробити страхування ризиків більш доступним.

Наразі Кабмін вже схвалив імплементацію програми ОЕСР для України, визначивши відповідальних національних стейкхолдерів, критерії оцінки ефективності та терміни.

Також найближчим часом має відбутись розгляд урядового законопроекту (№5593-д) для більш ефективного впровадження реформи корпоративного управління, який враховує рекомендації ОЕСР.

"Для цих цілей ми використовуємо рекомендації огляду ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами в Україні та консультуємося з секретаріатом ОЕСР та членами профільної Робочої групи. Після ухвалення законопроекту 5593-д ми будемо працювати над впровадженням інструментів корпоративного управління, таких як політика власності, дивідендна політика, політика винагороди тощо. Для нас важливо підготувати ці документи відповідно до стандартів ОЕСР, тому ми будемо дуже вдячні за продовження підтримки в майбутньому", - підкреслила Свириденко.

ДОВІДКА:

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) об'єднує 37 країн світу. Її членами є більшість держав Європейського Союзу, США, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Південна Корея, Японія та інші. Штаб-квартира розміщена в Парижі (Франція).

Установа виникла у 1948 році як Організація європейського економічного співробітництва (ОЄЕС) під керівництвом французького економіста Роберта Марджоліна для допомоги у впровадженні Плану Маршалла для економічної реконструкції Європи після Другої світової війни. Пізніше список членів союзу розширився неєвропейськими країнами.

Нагадаємо, у червні в межах початкового діалогу розпочато процес вступу України до Організації економічного співробітництва та розвитку. Програму приєднання запустили прем’єр-міністр Денис Шмигаль, генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн та міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, підписавши відповідний документ.