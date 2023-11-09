Французькі компанії планують збільшити інвестиції в ключові галузі української промисловості

Інвестори з Франції планують збільшити обсяги приватних інвестицій у стратегічні сфери промисловості, в той час як Україна планує активно сприяти розвитку співпраці між компаніями обох країн і розширювати підтримку сектору малого та середнього бізнесу. Французький бізнес зацікавлений інвестувати в будівництво, енергетику, логістику, фармацевтичний та фінансовий сектори.

Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Під час зустрічі з представниками французької асоціації підприємств MEDEF International стало відомо, що основний акцент інвестори будуть робити на таких пріоритетних сферах, як:

енергетика, транспорт і логістика;

сільське господарство та критичні матеріали;

цифрові технології, переробна промисловість, металургія і оборонно-промисловий комплекс.

Міністр економіки Юлії Свириденко зазначила, що Україна готова адаптувати для своїх потреб передові практики французьких компаній та їхній досвід у різних галузях та створила всі необхідні умови для успішного входу французьких компаній на українські ринки, зокрема завдяки страхуванню військових ризиків, яке почало робити національне експортно-кредитне агентство Франції Bpifrance.

Співпраця Франції та України

Вже зараз можна відзначити успіхи співпраці приватних підприємств обох країн, особливо в оборонно-промисловому комплексі. Франція не лише постачає озброєння в Україну, але й виявляє зацікавленість у тому, щоб їхню технологічну продукцію виробляти на українських підприємствах.

Франція також планує позиціонувати себе на українському ринку, заохотити українців робити замовлення та купувати нову зброю у французьких компаній, а також налагодити спільне виробництво, щоб не залежати від старих запасів французької армії.

Близько двадцяти французьких виробників зброї взяли участь у першому збройовому форумі, організованому Україною з початку війни і кількість французьких галузей промисловості знайшли місцевих партнерів.

Окрім цього, державне підприємство "Антонов" підписало угоду з французькою компанією Turgis & Gaillard про виробництво безпілотників в Україні на базі французького дрону Aarok. Угоду було підписано під час візиту до Києва минулих вихідних міністра збройних сил Себастьєна Лекорню.