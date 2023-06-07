Розпочався процес вступу України в ОЕСР, — Шмигаль

В межах початкового діалогу розпочато процес вступу України до Організації економічного співробітництва та розвитку. Програму приєднання запустили прем’єр-міністр Денис Шмигаль, генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн та міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, підписавши відповідний документ.

Про це 7 червня повідомила пресслужба уряду.

Програма дозволить підтримати фінансування реформ, відбудови та відновлення України. Її реалізація стане початком на шляху до Дорожньої карти щодо отримання членства в ОЕСР.

Раніше Київ вже робив кроки для поглиблення співпраці з ОЕСР. У лютому Україна приєдналася до Робочої групи ОЕСР з питань хабарництва, а в березні в Києві було відкрито Офіс зв’язку Організації.

"Розраховуємо приєднатися до ОЕСР як повноправний член в осяжному майбутньому. Адже це — нові інвестиційні проекти, нові іноземні компанії на українському ринку та кращі стандарти для життя", — зазначив Шмигаль

В ОЕСР зауважують, що програма допоможе наблизити Україну до стандартів організації, а також при вступі в ЄС. Спеціалізована команда в Офісі зв’язку між ОЕСР та Україною координуватиме на місці процес впровадження програми.

ОЕСР наразі об'єднує 38 розвинутих країн, що визначають себе як віддані демократії та ринковій економіці. Організація створена в якості платформи для порівняння політичного досвіду, пошуку відповідей на загальні проблеми, виявлення передової практики та координації внутрішньої та міжнародної політики своїх членів.

Спочатку об'єднання в 1961 році створили країни Західної Європи, США, Канада і Туреччина, згодом до них приєдналися, зокрема, Японія, Австралія, Нова Зеландія. У 1990-х роках членами стала низка країн Східної Європи, Південна Корея та Мексика, а з 2010 року – Чилі, Колумбія та Коста-Ріка, країни Балтії, Ізраїль та Словенія.