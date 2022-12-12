ОЕСР відкриє регіональний офіс в Україні - прем'єр

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) відкриє регіональний офіс в Україні.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Щойно в Парижі уклали угоду, яка офіційно дає підґрунтя для запуску в Києві так званого "Офісу зв'язку" Організації економічного співробітництва та розвитку. Оскільки Україна визнана потенційним членом ОЕСР, офіс попередньо функціонуватиме до 2026 року задля надання підтримки нашій державі під час відновлення", - повідомив він.

За його словами, в грудні Україна також отримала опис положень Програми ОЕСР, яка допоможе впровадити стандарти Організації в різних галузях.

"Готові спільно розпочати її підготовку, аби якнайшвидше приєднатися до "клубу успішних країн". Це стане маркером готовності України до вступу в ЄС та сприятиме затвердженню нашої держави як регіонального лідера", - додав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 5 жовтня повідомив, що Організація економічного співробітництва та розвитку розпочинає початковий діалог щодо вступу України.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 7 грудня повідомив, що робоча група ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом в міжнародних ділових операціях підтримала надання Україні статусу учасника групи.

ОЕСР наразі об'єднує 38 розвинутих країн, що визначають себе як віддані демократії та ринковій економіці. Організація створена в якості платформи для порівняння політичного досвіду, пошуку відповідей на загальні проблеми, виявлення передової практики та координації внутрішньої та міжнародної політики своїх членів.

Спочатку об'єднання в 1961 році створили країни Західної Європи, США, Канада і Туреччина, згодом до них приєдналися, зокрема, Японія, Австралія, Нова Зеландія. У 1990-х роках членами стала низка країн Східної Європи, Південна Корея та Мексика, а з 2010 року – Чилі, Колумбія та Коста-Ріка, країни Балтії, Ізраїль та Словенія.