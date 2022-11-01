Зеленський обговорив з єврокомісаром створення "економічного Рамштайну" для України

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон 1 листопада підняв питання економічної безпеки і звернув увагу на доцільність платформи для підтримки української економіки.

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Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

"Ця платформа, такий "економічний Рамштайн", будується й почне працювати. Питання енергетики сьогодні йде поруч із фінансовою кризою та дефіцитом зброї, тому має бути створений такий майданчик", – переконаний глава держави.

Таким чином український лідер провів аналогію з циклом зустрічей країн-союзниць, які допомагають Україні у війні з Росією. Такі зустрічі час від часу організовують на авіабазі "Рамштайн" в Німеччині.

Сторони також обговорили подальші кроки із забезпечення енергетичної безпеки України. Зеленський проінформував єврокомісара про потреби України для відновлення енергетичної інфраструктури й закликав Єврокомісію відігравати координаційну роль у залученні допомоги з боку держав – членів ЄС.

Сімсон дізналася від президента, що російські атаки на об'єкти електроенергетики пошкодила вже близько 40% усієї української енергетичної інфраструктури , зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС, а також про заходи, яких вживає Україна для стабілізації роботи енергомережі.

Напередодні Сімсон заявила, что країни-члени Європейського Союзу теоретично можуть допомогти Україні з поставками електроенергії, якщо через російські атаки по критичній інфраструктурі в країні виникне дефіцит е/е, який неможливо буде покрити самостійно.

Це технічно можливо завдяки приєднанню у березні України до європейської енергомережі ENTSO-E.

Зазначимо, що через російські ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України постачання української електроенергії до країн ЄС зупинилося.