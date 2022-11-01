Зеленский обсудил с еврокомиссаром создание "экономического Рамштайна" для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с комиссаром Европейского Союза по энергетике Кадри Симсон 1 ноября поднял вопросы экономической безопасности и обратил внимание на целесообразность платформы для поддержки украинской экономики.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

"Эта платформа, такой "экономический Рамштайн", строится и заработает. Вопрос энергетики сегодня идет рядом с финансовым кризисом и дефицитом оружия, поэтому должна быть создана такая площадка", - убежден глава государства.

Таким образом, украинский лидер провел аналогию с циклом встреч стран-союзниц, которые помогают Украине в войне с Россией. Такие встречи время от времени организуются на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Стороны также обсудили дальнейшие шаги по обеспечению энергетической безопасности Украины. Зеленский проинформировал еврокомиссара о потребностях Украины для восстановления энергетической инфраструктуры и призвал Еврокомиссию играть координационную роль в привлечении помощи со стороны государств – членов ЕС.

Симсон узнала от президента, что российские атаки на объекты электроэнергетики повредили уже около 40% всей украинской энергетической инфраструктуры , в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, а также о мерах, предпринимаемых Украиной для стабилизации работы энергосети.

Накануне Симсон заявила, что страны-члены Европейского Союза теоретически могут помочь Украине с поставками электроэнергии, если из-за российских атак по критической инфраструктуре в стране возникнет дефицит э/э, который невозможно будет покрыть самостоятельно.

Это технически возможно благодаря присоединению в марте Украины к европейской сети ENTSO-E.

Отметим, что из-за российских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины поставки украинской электроэнергии в страны ЕС остановилось.