ОЕСР визнала Україну потенційним членом Організації

Організація економічного співробітництва та розвитку розпочинає початковий діалог щодо вступу України.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

За його словами, у липні цього року в Лугано від імені держави він передав заявку на вступ України Генеральному секретареві Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасу Корману.

А минулого тижня прем’єр-міністр виступив онлайн на відкритті засідання Ради ОЕСР, де заявка розглядалася.

"Пан Корман сьогодні повідомив, що Організація розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проєкту дорожньої карти. Також працюємо над якнайшвидшим відкриттям офісу ОЕСР в Україні", - зазначив Шмигаль.

Він також пояснив, що дасть вступ України в ОЕСР.

"Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП. Прийняття України в коло розвинених держав насамперед є важливим маркером готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна — перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу", - підкреслив прем’єр-міністр.

ОЕСР наразі об'єднує 38 розвинутих країн, що визначають себе як віддані демократії та ринковій економіці. Організація створена в якості платформи для порівняння політичного досвіду, пошуку відповідей на загальні проблеми, виявлення передової практики та координації внутрішньої та міжнародної політики своїх членів.

Спочатку об'єднання в 1961 році створили країни Західної Європи, США, Канада і Туреччина, згодом до них приєдналися, зокрема, Японія, Австралія, Нова Зеландія. У 1990-х роках членами стала низка країн Східної Європи, Південна Корея та Мексика, а з 2010 року – Чилі, Колумбія та Коста-Ріка, країни Балтії, Ізраїль та Словенія.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк розгляне питання фінансування й завершення проекту автобану Краковець — Львів та розширення інфраструктури західного кордону України.