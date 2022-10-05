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ОЕСР визнала Україну потенційним членом Організації
Організація економічного співробітництва та розвитку розпочинає початковий діалог щодо вступу України.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
За його словами, у липні цього року в Лугано від імені держави він передав заявку на вступ України Генеральному секретареві Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасу Корману.
А минулого тижня прем’єр-міністр виступив онлайн на відкритті засідання Ради ОЕСР, де заявка розглядалася.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Пан Корман сьогодні повідомив, що Організація розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проєкту дорожньої карти. Також працюємо над якнайшвидшим відкриттям офісу ОЕСР в Україні", - зазначив Шмигаль.
Він також пояснив, що дасть вступ України в ОЕСР.
"Організація економічного співробітництва та розвитку є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП. Прийняття України в коло розвинених держав насамперед є важливим маркером готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна — перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу", - підкреслив прем’єр-міністр.
ОЕСР наразі об'єднує 38 розвинутих країн, що визначають себе як віддані демократії та ринковій економіці. Організація створена в якості платформи для порівняння політичного досвіду, пошуку відповідей на загальні проблеми, виявлення передової практики та координації внутрішньої та міжнародної політики своїх членів.
Спочатку об'єднання в 1961 році створили країни Західної Європи, США, Канада і Туреччина, згодом до них приєдналися, зокрема, Японія, Австралія, Нова Зеландія. У 1990-х роках членами стала низка країн Східної Європи, Південна Корея та Мексика, а з 2010 року – Чилі, Колумбія та Коста-Ріка, країни Балтії, Ізраїль та Словенія.
Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк розгляне питання фінансування й завершення проекту автобану Краковець — Львів та розширення інфраструктури західного кордону України.