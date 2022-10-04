МВФ 7 жовтня розгляне запит України на $1,3 мільярда, - Reuters

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду планує розглянути запит України на $1,3 мільярда додаткового екстреного фінансування в п’ятницю, 7 жовтня.

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Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що співробітники МВФ підготували необхідні документи та вважають, що Україна отримала достатні фінансові гарантії від своїх глобальних партнерів, щоб відповідати вимогам МВФ щодо боргової стійкості та мати право на отримання подальших екстрених коштів.

У разі схвалення кошти надійдуть із нової програми екстреного кредитування для усунення нестачі продовольства, затвердженої правлінням МВФ минулого тижня.

Співробітники МВФ планують зустрітися з українською владою у Відні на для обговорення бюджетних планів і монетарної політики України, повідомило одне з джерел видання.

Обговорення відбудуться після зустрічей на вищому рівні під час щорічних зустрічей Світового банку та МВФ наступного тижня.

Представники МВФ похвалили український уряд і його центральний банк за те, що вони подолали економічні потрясіння, спричинені вторгненням Росії в країну в лютому.

МВФ надав Україні екстрену допомогу в розмірі 1,4 мільярда доларів у березні, незабаром після початку війни.

Reuters зазначає, що українські чиновники наполягають на додаткових ненадзвичайних коштах у рамках повноцінної програми кредитування МВФ, але така програма може з’явитися пізніше.

Нагадаємо, Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду 30 вересня затвердила розширення інструментів антикризового фінансування, що дасть змогу Україні звернутися за новим траншем у межах інструменту Rapid Financing Instrument.

Зазначимо, що раніше український уряд повідомив про домовленість з МВФ, що його місія розпочне роботу над новою спеціальною програмою допомоги Україні вже в жовтні. Перед цим МВФ призначив новим головою своєї місії в Україні економіста Гевіна Грея, який допомагав налагоджувати відносини з Іраком, коли країна відновлювалася після війни