МВФ 7 октября рассмотрит запрос Украины на $1,3 миллиарда, - Reuters

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда планирует рассмотреть запрос Украины на 1,3 миллиарда долларов дополнительного экстренного финансирования в пятницу, 7 октября.

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Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что сотрудники МВФ подготовили необходимые документы и считают, что Украина получила достаточные финансовые гарантии от своих глобальных партнеров, чтобы отвечать требованиям МВФ по долговой устойчивости и иметь право на получение последующих экстренных средств.

В случае одобрения средства поступят из новой программы экстренного кредитования для устранения недостатка продовольствия, утвержденного правлением МВФ на прошлой неделе.

Сотрудники МВФ планируют встретиться с украинскими властями в Вене для обсуждения бюджетных планов и монетарной политики Украины, сообщил один из источников издания.

Обсуждения состоятся после встреч на высшем уровне во время ежегодных встреч Всемирного банка и МВФ на следующей неделе.

Представители МВФ похвалили украинское правительство и его центральный банк за то, что они преодолели экономические потрясения, вызванные вторжением России в феврале.

МВФ уже предоставил Украине экстренную помощь в размере 1,4 миллиарда долларов в марте, вскоре после начала войны.

Reuters отмечает, что украинские чиновники настаивают на дополнительных средствах в рамках полноценной программы кредитования МВФ, но такая программа может появиться позже.

Напомним, Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда 30 сентября утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument.

Напомним, ранее украинское правительство сообщило о договоренности с МВФ, что его миссия начнет работу над новой специальной программой помощи Украине уже в октябре. Перед этим МВФ назначил новым главой своей миссии в Украине экономиста Гевина Грея, помогавшего налаживать отношения с Ираком, когда страна восстанавливалась после войны