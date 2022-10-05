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ОЭСР признала Украину потенциальным членом Организации
Организация экономического сотрудничества и развития начинает начальный диалог по вступлению Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
По его словам, в июле этого года в Лугано от имени государства он передал заявку на вступление Украины Генеральному секретарю Организации экономического сотрудничества и развитию Матиасу Корману.
На прошлой неделе премьер-министр выступил онлайн на открытии заседания Совета ОЭСР, где заявка рассматривалась.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Господин Корман сегодня сообщил, что Организация начинает начальный диалог по вступлению Украины. После этого Совет ОЭСР перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты. Также работаем над скорейшим открытием офиса ОЭСР в Украине", - отметил Шмигаль.
Он также пояснил, что даст вступление Украины в ОЭСР.
"Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП. Принятие Украины в круг развитых государств в первую очередь является важным маркером готовности нашей страны к вступлению в ЕС и сигналом для иностранных компаний, что Украина — перспективное место для инвестиций и развития бизнеса", – подчеркнул премьер-министр.
ОЭСР объединяет 38 развитых стран, определяющих себя как преданные демократии и рыночной экономике. Организация создана как платформа для сравнения политического опыта, поиска ответов на общие проблемы, выявление передовой практики и координации внутренней и международной политики своих членов.
Первоначально объединения в 1961 году создали страны Западной Европы, США, Канада и Турция, впоследствии к ним присоединились, в частности, Япония, Австралия, Новая Зеландия. В 1990-х годах членами стали ряд стран Восточной Европы, Южная Корея и Мексика, а с 2010 года Чили, Колумбия и Коста-Рика, страны Балтии, Израиль и Словения.
Напомним, Европейский инвестиционный банк рассмотрит вопросы финансирования и завершения проекта автобана Краковец - Львов и расширение инфраструктуры западной границы Украины.