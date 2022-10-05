ОЭСР признала Украину потенциальным членом Организации

Организация экономического сотрудничества и развития начинает начальный диалог по вступлению Украины.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, в июле этого года в Лугано от имени государства он передал заявку на вступление Украины Генеральному секретарю Организации экономического сотрудничества и развитию Матиасу Корману.

На прошлой неделе премьер-министр выступил онлайн на открытии заседания Совета ОЭСР, где заявка рассматривалась.

"Господин Корман сегодня сообщил, что Организация начинает начальный диалог по вступлению Украины. После этого Совет ОЭСР перейдет к дискуссиям и подготовке проекта дорожной карты. Также работаем над скорейшим открытием офиса ОЭСР в Украине", - отметил Шмигаль.

Он также пояснил, что даст вступление Украины в ОЭСР.

"Организация экономического сотрудничества и развития является так называемым "клубом успешных стран", на который приходится более 62% мирового ВВП. Принятие Украины в круг развитых государств в первую очередь является важным маркером готовности нашей страны к вступлению в ЕС и сигналом для иностранных компаний, что Украина — перспективное место для инвестиций и развития бизнеса", – подчеркнул премьер-министр.

ОЭСР объединяет 38 развитых стран, определяющих себя как преданные демократии и рыночной экономике. Организация создана как платформа для сравнения политического опыта, поиска ответов на общие проблемы, выявление передовой практики и координации внутренней и международной политики своих членов.

Первоначально объединения в 1961 году создали страны Западной Европы, США, Канада и Турция, впоследствии к ним присоединились, в частности, Япония, Австралия, Новая Зеландия. В 1990-х годах членами стали ряд стран Восточной Европы, Южная Корея и Мексика, а с 2010 года Чили, Колумбия и Коста-Рика, страны Балтии, Израиль и Словения.

Напомним, Европейский инвестиционный банк рассмотрит вопросы финансирования и завершения проекта автобана Краковец - Львов и расширение инфраструктуры западной границы Украины.