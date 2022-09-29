ЄІБ думає над тим, щоб профінансувати будівництво першого концесійного автобану в Україні

Європейський інвестиційний банк розгляне можливість розгляне питання фінансування й завершення проекту автобану Краковець — Львів та розширення інфраструктури західного кордону України.

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Про це домовилися прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та віце-президент ЄІБ Тереза Червінська під час зустрічі 29 вересня, повідомила пресслужба уряду.

"Україна розраховує, що ЄІБ виконуватиме одну з провідних ролей у масштабній повоєнній відбудові, відновленні економіки та інфраструктури нашої держави", —відзначив Шмигаль.

ЄІБ вже виділив 1,59 млрд євро для фінансової підтримки України. Перший транш надійшов Україні у вересні.

Другий транш у розмірі більш ніж 550 млн євро надійде за запитом уряду України найближчим часом.

Нагадаємо, в березні 2021 року держпідприємство "Укравтодор" підписало з компанією "Автомагістраль-Південь" меморандум щодо підготовки пропозиції про державно-приватне партнерство в рамках проекту будівництва та експлуатації автодороги Рівного – Броди – Краковець (за винятком ділянки північного обходу Львова). Його будівництво мало розпочатися у 2022 році.

Протяжність дороги орієнтовно складе близько 280 км, а час проходження маршруту зменшиться з 4:00 до 2,5 годин. Дорога розрахована на швидкість 130 км/год.