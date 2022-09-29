ЕИБ думает о том, чтобы профинансировать строительство первого концессионного автобана в Украине

Европейский инвестиционный банк рассмотрит возможность финансирования и завершения проекта автобана Краковец — Львов и расширения инфраструктуры западной границы Украины.

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Об этом договорились премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент ЕИБ Тереза Червинска во время встречи 29 сентября, сообщила пресс-служба правительства.

"Украина рассчитывает, что ЕИБ будет выполнять одну из ведущих ролей в масштабном послевоенном восстановлении, восстановлении экономики и инфраструктуры нашего государства", - отметил Шмыгаль.

ЕИБ уже выделил 1,59 млрд евро для финансовой поддержки Украины. Первый транш поступил Украине в сентябре.

Второй транш в размере более 550 млн евро поступит по запросу правительства Украины в ближайшее время.

Напомним, в марте 2021 года госпредприятие "Укравтодор" подписало с компанией "Автомагистраль-Юг" меморандум о подготовке предложения о государственно-частном партнерстве в рамках проекта строительства и эксплуатации автодороги Ровно – Броды – Краковец (за исключением участка северного обхода Львова). Его строительство должно было начаться в 2022 году.

Протяженность дороги ориентировочно составит около 280 км, а время прохождения маршрута уменьшится с 4:00 до 2,5 часов. Дорога рассчитана на скорость 130 км/ч.