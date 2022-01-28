В "Укравтодоре" рассказали, сколько будет стоить проезд по первой платной дороге

Эта платная автострада, строительство которой начнут уже в 2022 году, будет соединять Краковец, Львов, Броды и Ровно. Ее протяженность составит 280 км.

Проезд по первой концессионной дороге в Украине составит примерно 8 евроцентов/км (ориентировочно 2,6 грн). Впрочем, у платной дороги обязательно будет бесплатная альтернатива, сообщил замглавы "Укравтодора" Андрей Ивко в интервью "Forbes Украина".

По его словам, эта концессионная дорога будет соединять Краковец, Львов, Броды и Ровно. Ее протяженность составит 280 км. Дорога будет первой категории (пути с самыми допустимыми показателями). Строительство планируется начать уже в этом году.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта выполнила компания "Автомагистраль-Юг" за свой счет в рамках меморандума с "Укравтодором". Но выбрать концессионера (инвестора) можно будет только после принятия законопроекта о концессиях.

Правда, как отметил в комментарии Delo.ua замминистра финансов, бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава, в этом случае стоит учитывать, что строительство дороги – даже при оптимистическом сценарии – ориентировочно завершат только за семь-восемь лет.

"Еще у нас никакой такой дороги нет. И о стоимости проезда говорить рано. Строительство, к сожалению, не такой быстрый процесс, как хотелось бы. Дорогу Решетиловка-Днепр на 137 км уже активно строят с 2018 года. И она еще не достроена" , – подчеркнул он.

И это при том, что перед началом возведения пути было потрачено пять лет на оформление всей проектной документации и выделение земли.

Напомним, что находящаяся во Франции делегация правительства Украины и Офиса президента обсуждает с представителями французского правительства широкий круг вопросов перспективного сотрудничества по проектам, реализуемым по президентской программе "Большое строительство".