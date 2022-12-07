Робоча група ОЕСР підтримала надання Україні статусу учасника групи, - Єрмак

Робоча група Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо боротьби з хабарництвом в міжнародних ділових операціях підтримала надання Україні статусу учасника групи.

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Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Робоча група ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом в міжнародних ділових операціях дала "зелене світло" та проголосувала «за» надання Україні статусу учасника групи. Тепер чекаємо на фінальне затвердження рішення комітетом зовнішніх зв’язків", - зазначив він.

Єрмак наголосив, що прийняте рішення відкриває шлях Україні до найвищого антикорупційного стандарту в світі та до групи найбільш успішних країн у сфері боротьби з корупцією.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 5 жовтня повідомив, що Організація економічного співробітництва та розвитку розпочинає початковий діалог щодо вступу України.

ОЕСР наразі об'єднує 38 розвинутих країн, що визначають себе як віддані демократії та ринковій економіці. Організація створена в якості платформи для порівняння політичного досвіду, пошуку відповідей на загальні проблеми, виявлення передової практики та координації внутрішньої та міжнародної політики своїх членів.

Спочатку об'єднання в 1961 році створили країни Західної Європи, США, Канада і Туреччина, згодом до них приєдналися, зокрема, Японія, Австралія, Нова Зеландія. У 1990-х роках членами стала низка країн Східної Європи, Південна Корея та Мексика, а з 2010 року – Чилі, Колумбія та Коста-Ріка, країни Балтії, Ізраїль та Словенія.