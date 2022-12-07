Рабочая группа ОЭСР поддержала предоставление Украине статуса участника группы, - Ермак

Рабочая группа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях поддержала предоставление Украине статуса участника группы.

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Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Рабочая группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях дала "зеленый свет" и проголосовала "за" предоставление Украине статуса участника группы. Теперь ждем финального утверждения решения комитетом внешних связей", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что принятое решение открывает путь Украине к наивысшему антикоррупционному стандарту в мире и к группе наиболее успешных стран в сфере борьбы с коррупцией.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль 5 октября сообщил, что Организация экономического сотрудничества и развития начинает начальный диалог по вступлению Украины.

ОЭСР объединяет 38 развитых стран, определяющих себя как преданные демократии и рыночной экономике. Организация создана как платформа для сравнения политического опыта, поиска ответов на общие проблемы, выявление передовой практики и координации внутренней и международной политики своих членов.

Первоначально объединения в 1961 году создали страны Западной Европы, США, Канада и Турция, впоследствии к ним присоединились, в частности, Япония, Австралия, Новая Зеландия. В 1990-х годах членами стали ряд стран Восточной Европы, Южная Корея и Мексика, а с 2010 года Чили, Колумбия и Коста-Рика, страны Балтии, Израиль и Словения.