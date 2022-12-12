ОЭСР откроет региональный офис в Украине – премьер

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) откроет региональный офис в Украине.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Только что в Париже заключили соглашение, которое официально дает основание для запуска в Киеве так называемого "Офиса связи" Организации экономического сотрудничества и развития". Поскольку Украина признана потенциальным членом ОЭСР, офис будет предварительно функционировать до 2026 года для оказания поддержки нашему государству во время восстановления", - сообщил он.

По его словам, в декабре Украина также получила описание положений программы ОЭСР, которая поможет внедрить стандарты Организации в различных отраслях.

"Готовы совместно начать ее подготовку, чтобы поскорее присоединиться к "клубу успешных стран". Это станет маркером готовности Украины к вступлению в ЕС и будет способствовать утверждению нашего государства как регионального лидера", - добавил он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль 5 октября сообщил, что Организация экономического сотрудничества и развития начинает начальный диалог по вступлению Украины.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 7 декабря сообщил, что рабочая группа ОЭСР по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях поддержала предоставление Украине статуса участника группы.

ОЭСР объединяет 38 развитых стран, определяющих себя как преданные демократии и рыночной экономике. Организация создана как платформа для сравнения политического опыта, поиска ответов на общие проблемы, выявление передовой практики и координации внутренней и международной политики своих членов.

Первоначально объединения в 1961 году создали страны Западной Европы, США, Канада и Турция, впоследствии к ним присоединились, в частности, Япония, Австралия, Новая Зеландия. В 1990-х годах членами стали ряд стран Восточной Европы, Южная Корея и Мексика, а с 2010 года Чили, Колумбия и Коста-Рика, страны Балтии, Израиль и Словения.