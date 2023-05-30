МВФ спрогнозував зростання ВВП України вже у 2023 році

Міжнародний валютний фонд фіксує "надзвичайну стійкість" української економіки на тлі викликів війни та енергетичної кризи. Оцінивши всі ризики, МВФ дійшов висновку, що ВВП України може зрости в 2023 році після падіння на 30% у 2022-му.

Про це йдеться в пресрелізі МВФ.

Аналітики МВФ підвищили зростання реального ВВП України на 2023 рік до діапазону від 1% до 3%, водночас під час затвердження програми EFF у березні цей діапазон становив від -3% до +1%.

Покращення прогнозу аргументують тим, що економічна активність у першому кварталі різко зросла, оскільки енергетична система швидко відновлювалася після атак на критичну інфраструктуру, валютні ринки стабілізувалися, а інфляція почала рішуче знижуватися.

"Очікується сильніше відновлення, оскільки економіка поступово адаптується до умов війни", — підсумували в МВФ.

Водночас НБУ очікує, що у 2023 році реальний ВВП України зросте на 2%, а інфляція в країні сповільниться до 14,8%. Стрімкішому відновленню економіки перешкоджають бойові дії, які відлякують інвесторів, а також логістичні обмеження для експорту та слабкі темпи повернення вимушених мігрантів з-за кордону.

Наразі прямі втрати матеріальних активів та інфраструктури України через повномасштабне вторгнення ЗС РФ оцінюються майже в $140 мільярдів - це 2/3 від довоєнного ВВП.

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