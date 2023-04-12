В МВФ спрогнозували курс долара до гривні на 2023 рік

В Міжнародному валютному фонді прогнозують, що середній офіційний курс американськрї валюти у 2023 році становитиме 40,7 гривень за долар.

Ця цифра є вищою за поточний фіксований курс НБУ, який встановлений на рівні 36,6 гривень, але нижче від бюджетного прогнозу, повідомляє "РБК-Україна" керуючись даними World Economic Outlook.

Прогнозується, що номінальний ВВП України становитиме 2023 року 6050 млрд гривень, доларовий ВВП - 148,7 млрд доларів. Таким чином, фонд виходить із розрахунків, що середній курс становитиме 40,7 гривень за долар.

Фонд прогнозує, що реальний ВВП України у 2023 році впаде ще на 3,0% після того, як у 2022 році він уже знизився на 30,3%.

Що стосується інфляції, то вона протягом 2023 року уповільниться до 20,0% після 26,6% у 2022 році.

За прогнозом МВФ, безробіття скоротиться до 20,9% порівняно з 24,5% у 2022 році.

Упродовж лютого-березня економічна активність в Україні почала відновлюватися і ситуація на валютному ринку також поліпшується. Якщо в червні минулого року різниця між офіційним та готівковим курсом гривні до долара сягала 28,5%, то останніми тижнями вона перебувала в діапазоні 2 – 4%.

У середу, 12 квітня, курс гривні до євро суттєво ослаб, тоді як до долара знизився лише курс продажу. На 10:30 курс долара на "чорному ринку" становив 37,56 - 37,68 грн, а у вівторок, 11 квітня, курс коливався між 37,53 - 37,87 грн. Курсовий спред суттєво збільшився, отже придбати валюту стало дороче.