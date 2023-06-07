Начался процесс вступления Украины в ОЭСР, — Шмыгаль

В рамках начального диалога начат процесс вступления Украины в Организацию экономического сотрудничества и развития. Программу присоединения запустили премьер-министр Денис Шмыгаль, генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли, подписав соответствующий документ.

Об этом 7 июня сообщила пресс-служба правительства.

Программа позволит поддержать финансирование реформ и восстановление Украины. Ее реализация станет началом получения Дорожной карты по членству в ОЭСР.

Ранее Киев уже предпринимал шаги по углублению сотрудничества с ОЭСР. В феврале Украина присоединилась к Рабочей группе ОЭСР по взяточничеству, а в марте в Киеве был открыт Офис связи организации.

"Рассчитываем присоединиться к ОЭСР как полноправный член в обозримом будущем. Ведь это — новые инвестиционные проекты, новые иностранные компании на украинском рынке и лучшие стандарты для жизни", — подчеркнул Шмыгаль.

В ОЭСР отмечают, что программа поможет приблизить Украину к стандартам организации и при вступлении в ЕС. Специализированная команда в Офисе связи между ОЭСР и Украиной будет координировать процесс внедрения программы.

ОЭСР объединяет 38 развитых стран, определяющих себя как верные демократии и рыночной экономике. Организация создана как платформа для сравнения политического опыта, поиска ответов на общие проблемы, выявление передовой практики и координации внутренней и международной политики своих членов.

Первоначально объединение в 1961 году создали страны Западной Европы, США, Канада и Турция, впоследствии к ним присоединились, в частности, Япония, Австралия, Новая Зеландия. В 1990-х годах членами стали ряд стран Восточной Европы, Южная Корея и Мексика, а с 2010 года Чили, Колумбия и Коста-Рика, страны Балтии, Израиль и Словения.