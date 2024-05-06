В Кропивницком произошел пожар на лакокрасочном заводе: есть погибший, специалисты проверяют качество воздуха

6 мая в Кропивницком на предприятии по производству лакокрасочной продукции "Химрезерв" произошел пожар, в результате которого погиб человек.

Спасатели выяснили, что загорелась емкость с жидкостями на территории резервуарного парка предприятия.

По информации ГСЧС, по состоянию на 15:00 спасатели локализовали пожар на предприятии. При ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего мужчины, его данные устанавливаются.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что по предварительному определению – это чрезвычайное событие техногенного характера и специалисты из областного центра контроля и профилактики болезней уже приступили к исследованию качества воздуха.

"Дал задачу управлению по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения ОВА оперативно привлечь специалистов ГУ областной центр контроля и профилактики болезней к исследованию качества воздуха", - написал он.

Фото: Telegram/Андрей Райкович

По состоянию на 17:22 пожарные потушили пожар. Причины пожара и обстоятельства смерти устанавливаются соответствующими специалистами.

Чем опасен пожар на таком объекте

Пожар на производстве лакокрасочной продукции может привести к значительным опасностям для людей и окружающей среды, особенно из-за выделения токсичных химических веществ в атмосферу.

Выделение токсичных газов. При горении химические вещества, входящие в состав лаков и красок, могут образовывать токсичные газы, такие как формальдегид, ацетальдегид, фенолы и другие органические соединения. Эти газы могут вызвать раздражение глаз, кожи, дыхательных путей, а также тяжелые отравления.

Выбросы летучих органических соединений (ЛОС). Лакокрасочные материалы часто содержат растворители и другие летучие органические соединения, которые при пожаре могут испаряться в атмосферу. ЛОС являются основными загрязнителями воздуха, способствующими образованию озона на земной поверхности и влияющими на здоровье людей.

Образование дыма и сажи. Густой дым, образующийся при пожаре, может содержать частицы сажи и другие вдыхаемые вещества. Это может привести к респираторным проблемам, хроническим респираторным заболеваниям и другим серьезным осложнениям.

Потенциальная взрывоопасность. Некоторые химические вещества и растворители, используемые в производстве лакокрасочных материалов, высоко летучи и могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом, особенно в условиях пожара.

Экологическое действие. Пожар может привести к загрязнению окружающей среды через сток воды, используемой для тушения пожара, который может содержать химические вещества и металлы.